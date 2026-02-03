Manuel Cortés visita a Gloria Camila en su domicilio tras su bronca con Álvaro García

Archivo - Manuel Cortés durante la inauguración del nuevo Food Market del Estadio del Bernabéu, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

Después del último desencuentro televisivo entre Gloria Camila y Emma García en 'Fiesta' debido a que la hija de José Ortega Cano se negó a hablar de su vida privada, un nuevo encuentro de la joven dará de qué hablar. En medio de constantes rumores de reconciliación con Álvaro García con el que ha disfrutado recientemente de un romántico viaje a Venecia, ahora una posible relación con Manuel Cortés vuelve a enredarlo todo.

En esta ocasión ha sido el hijo de Raquel Bollo el que ha aprovechado su paso por la capital para visitar a su amiga Gloria en su propio domicilio. Tras varias horas juntos, Manuel abandonaba la casa de Gloria y lo hacía con el rostro muy serio y sin mediar palabra con la prensa sobre los motivos de su encuentro. Subiéndose a su coche a toda prisa, el joven se marchaba de allí sin resolver el motivo por el cual ha querido visitar a su hasta ahora amiga en su propia casa y si esto podría ser un motivo de acercamiento entre ambos.

Aunque ambos han insistido en repetidas ocasiones que lo suyo tan solo era una amistad, los últimos pasos de Gloria con Álvaro no le habían sentado del todo bien a Manuel que había preferido tomar distancia con ellos y dejar que fueron ellos los que decidieran su futuro. Por su parte, Gloria y Álvaro ya han protagonizado una gran bronca tras su reconciliación dejando de manifiesto que esta segunda oportunidad no marcha del todo bien. Este podría haber sido el motivo por el cual Manuel habría visitado a su amiga en esta ocasión provocando así que los rumores sobre una bonita historia de amor entre ambos vuelvan a resurgir.