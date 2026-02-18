Mar Flores, de su impresionante look a su rotunda opinión ante la guerra de Carlo Costanzia y Laura Matamoros

Mar Flores en la fiesta de presentación de la nueva temporada de 'Los Bridgerton' - EUROPA PRESS

MADRID, 18 Feb. (CHANCE) -

Impresionante, espectacular, soberbia.. Estos y otros adjetivos fueron los que se escucharon con la aparición de Mar Flores en la fiesta de presentación de la cuarta temporada de 'Los Bridgerton' en el Casino de Madrid. Eclipsando a los mismísimos protagonistas de la serie de Netflix, Luke Thompson (Benedict), Yerin Ha (Sofía), y Hannah Dodd (Francesca) la modelo ha acaparado todos los flashes con un lookazo a la altura de la ocasión representando como nadie el regencycore con un precioso abrigo de terciopelo malva -que pesaba la friolera de 8 kilos- del que se ha despojado a su llegada al photocall descubriendo su increíble vestido lila con más de 1200 flores en tonos similares bordadas a mano, de la diseñadora Carmen Farala. ¡Sin palabras!

Impactados por la elegancia y la maestría con la que ha reinterpretado el dress code inspirado en la época de la Regencia británica con un estilismo con el que nos imaginamos perfectamente a Violet o Daphe Bridgerton, los reporteros han querido saber la opinión de la concursante de 'Decomasters' sobre la guerra mediática que se ha desatado en los últimos días entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros después de que la influencer revelase que el actor está entre la espada y la pared no solo por la complicada relación de Mar y su exmarido Carlo Costanzia di Costigliole, sino también por el distanciamiento de su madre y su suegra Terelu Campos, tomando partido por su suegra al estar 'mal asesorado' por Alejandra Rubio.

"Yo soy de los Bridgerton, gracias" ha esquivado, evitando posicionarse en este conflicto familiar con su hijo o con su sobrina. "Estoy súper concentrada en mi trabajo, en mi vida, en la presentación de mi nuevo libro, estoy disfrutando de 'Decomasters', y siento que estoy en un momento donde hay muchos proyectos profesionales aquí, encima de la mesa, y yo estoy asumiendo todos a la vez" ha añadido, dejando claro que aunque "me parece fantástico porque todo el mundo tiene derecho a trabajar y a vivir profesionalmente como quieran, yo hablo de mí gracias".

Y aunque no ha querido pronunciars sobre la 'terapia' que está haciendo en su reencuentro con Carlo en el programa de TVE, aprovechando para recuperar el tiempo perdido tras años de distanciamiento, Mar sí ha confesado que se podría decir que está en uno de los mejores momentos de su vida: "Bueno, gracias a Dios he tenido momentos muy buenos en mi vida, y este es un momento muy especial donde... estoy recogiendo los frutos de mucho trabajo realizado".