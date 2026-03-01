María León afronta la multa que tiene que pagar tras su incidente con la policía: "Liberada, por fin"

La actriz María León posa en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 1 Mar. (CHANCE) -

Sonriente y muy tranquila, así hemos visto una vez más a la actriz María León en su regreso a la capital tras disfrutar de la noche más importante del cine español, los Goya 2026. En esta ocasión la actriz mostraba su lado más amable con la prensa cuando le preguntaban por la importante multa que tiene que abonar tras el incidente que protagonizó en octubre de 2022 con la Policía local de Sevilla. La sentencia, ratificada por la Audiencia Provincial de Sevilla, le obliga a pagar un total de 5.700 euros por estos hechos.

"Yo estoy muy bien, contentísima, cariño. Liberada, por fin, sí. Claro que sí, ya es el momento. Muy contenta, trabajando mucho. Preparándonos para trabajar más todavía" reconocía María en su llegada a la capital madrileña lejos de enfadarse por este tipo de preguntas sobre su vida más personal como si sucedió con ella en el pasado.

Sobre lo mucho que había disfrutado de la gala de los Goya que este año se ha celebrado en Barcelona, la hermana de Pacó León confirmaba: "Ha sido muy bonito. La verdad, ha sido muy bonito. Nos hemos reunido los compañeros, hemos podido compartir, así que muy bien". Tras haber vivido la gala en primera persona, la actriz tenía muy claro cuá había sido uno de los momentos más emotivos de la noche: "Todos lloramos, aplaudimos, recordó a su abuela, a su abuelo, a Antonio... unas letras importantes. Fue un momento muy, muy, muy bonito. Qué suerte tener compañeros en la profesión así como Alba Flores. Qué orgullo tan grande, la verdad".