María del Monte: "El comportamiento de Mayte Zaldívar ha sido la ausencia absoluta del rencor"

Las diferentes reacciones a la muerte de Julián Muñoz no se han hecho esperar y es que muchos de los rostros más conocidos de nuestro país han querido destacar el gran ejercicio de solidaridad que ha tenido Mayte Zaldívar y sus hijas, Eloísa y Elia, olvidándo todo lo sucedido con el ex alcalde de Marbella y estando a su lado hasta el último de sus días.

"Lo más maravilloso de todo esto ha sido el comportamiento de Mayte, ha sido la ausencia del rencor absolutamente y por lo demás cada uno tiene su historia, se han deliberado donde había que deliberarlas y ya está. Como hija entender que han perdido a su padre y como mujer, ha perdido a su marido, ya está" reconocía la propia María del Monte sobre la unión familiar entorno al fallecimiento de Julián.

En cuanto al perdón que han sabido gestionar las hijas de Julián Muñoz tras el profundo dolor que les causó su padre en el pasado, María insiste: "Una madre perdona un hijo que tiene problemas con a la drogadicción porque el amor está por encima de muchas cosas. Ellas han perdido a su padre, no otra cosa". A pesar de esta reflexión, la cantante no se atrevía a comparar esta situación con la que ella está viviendo en su familia con su sobrino Antonio Tejado. "Yo de ese tema como comprenderéis ni hablo ni voy a hablar" sentenciaba al respecto.

Muy sincera, pero sin volver al pasado con este tema, María explicaba los motivos por los que a pesar de los muchos años que han pasado de su distanciamiento con Isabel Pantoja, sigue sin mencionar su nombre: "Bueno, no es que no quiera, es que no me sale. Yo soy espontánea, yo hago y digo lo que voy sintiendo, pero que no hay más".