Miguel Ángel Muñoz, impasible, se niega a hablar de Ana Guerra

MADRID, 19 Mar. (CHANCE) -

Miguel Ángel Muñoz ha sido uno de los rostros conocidos que se ha dejado ver en el Festival de Málaga y lo cierto es que se ha mostrado de lo más cariño y simpático con todos los medios de comunicación que se encontraban cubriendo el evento, eso sí, reacio a la hora de hablar de sus temas personales... sobre todo de su ruptura con Ana Guerra y la nueva relación sentimental de esta.

Y es que Miguel Ángel Muñoz mantiene su postura de no hablar de Ana Guerra: "sabes que hasta aquí puedo leer" y asegura entender el interés de la prensa por saber si se alegra de que la cantante tenga una relación con Víctor Elías: "entiendo tu interés, pero ya sabes que los temas personales me los guardo para mí y si tengo que hablar, lo hago directamente con las personas involucradas".

Aún así, el actor prefiere no dar ninguna respuesta para no protagonizar los titulares: "si yo te digo que si o que no, vas a decir 'es que dice que sí'. Muchas gracias". De lo que sí ha querido hablar es del apoyo que le ha mostrado el público hacia su documental con La Tata y asegura que ella lo lleva con mucha normalidad: "el que estoy agradecido A La Tata soy yo. Ella está muy feliz y muy contenta cada día que pasamos tiempo juntos" y añade: "todo lo que está pasando extraordinario con la película, ella lo vive con absoluta normalidad".

La tata y Miguel Ángel Muñoz continúan pasando todo el tiempo que pueden juntos, como se muestra en el largometraje: "pero ella, realmente pone los pies en la tierra porque lo importante no es eso, sino el tiempo de calidad que pasamos juntos que es lo que muestra el documental" y añade: "el poquito tiempo que tengo libre, lo dedico a estar con la tata".

