Montoya habla alto y claro sobre su relación con Anita Williams tras los rumores de reconciliación

MADRID, 30 Oct. (CHANCE) -

Demostrando la huella que Terelu Campos dejó entre sus compañeros de 'Supervivientes 2025' a pesar de que apenas estuvo -sumando las dos veces que viajó a Honduras- tres semanas en los Cayos Cochinos, han sido numerosos los supervivientes que han querido arroparla en el estreno de su obra de teatro 'Santa Lola' este miércoles en el Teatro Calderón de Madrid.

Álvaro Muñoz Escassi, Ángela Ponce, Carmen Alcayde, Almacor, Joshua Velázquez y José Carlos Montoya, que totalmente recuperado de los problemas de salud mental que le hicieron alejarse del foco mediático tras el reality ha hablado alto y claro sobre los rumores de reconciliación con Anita Williams, sincerándose como nunca sobre su relación.

"Terelu es gloria bendita. Es una polifacética increíble. Lo hace todo bien. Es artista, transmisora y sobre todo gran persona. Lo hace fantástico y para mí es una ilusión muy grande venir aquí" ha expresado, recordando que fue su madre, María Teresa Campos, quien le dio la primera oportunidad en televisión hace años.

Yendo al grano, Montoya ha negado tajantemente que se haya dado una segunda oportunidad con Anita a pesar de sus recientes encuentros en un hotel de Barcelona y en otro de Madrid: "Pero es que no hay ninguna veracidad ni nada, al final siempre es lo mismo, yo tengo con ella una cordialidad, somos amigos, Ella está atravesando por malos momentos, se ha apoyado, yo la recibo, ya está, sin problemas. No pasa nada".

"Yo tuve una conversación con ella, todo bien. Hablamos, llegamos al mismo acuerdo, al mismo punto, amistad, nos une un vínculo muy fuerte, que es su familia, la personita especial y yo creo que no se lo merece" ha añadido, dejando claro que aunque su unión "no es inquebrantable", ha llegado a la conclusión de que "al final uno no puede estar mal siempre. Encontramos la paz y entonces pues paz y amor y ya está ahí, perfecto".

Respecto a los rumores de reconciliación por las 'citas a escondidas' que han tenido en las últimas semanas, el de Utrera ha lanzado que habría "ciertas personas" con "interés" de que se piense que están de nuevo juntos, aunque ha insistido en que "ya qué más hay que decir, qué más hay que contar, paz, amor y disfrutar".

Lo que sí ha confirmado es que está siendo un gran apoyo para Anita en su bache de salud después de que le detectasen varios bultos en el pecho: "Claro, estamos ahí siempre, que está uno mal y ya está, ahí con toda la tranquilidad y el cariño y ya está, no hay más, es que no hay más. Paz y amor y el plus pa' el salón, de verdad".

Como ha confesado, "lo que quiero ahora es estar con la gente, apoyarme en el trabajo. Simplemente el amor de la gente que quiero, que he estado prácticamente seis meses fuera y ahora lo que quiero es estar con la gente y devolver ese cariño que me han dado este año".