Naty Abascal, sobrepasada y aturdida, reaparece y esta es su reacción al preguntarle por Luis Medina

MADRID, 24 Jun. (CHANCE) -

Han sido muchos los meses en los que no hemos dejado de escuchar el nombre de Luis Medina y su polémica con el 'caso de las mascarillas'. Unas informaciones que han hecho mucho daño al empresario y a toda su familia, en especial a Naty Abascal, que otra cosa no, pero se ha mantenido al margen en todo momento y no ha aparecido ante las cámaras en ningún evento público.

Este viernes Europa Press Reportajes ha podido hablar con Naty y lo cierto es que nos ha llamado la atención la actitud que ha tenido con los medios de comunicación... Lejos de responder a alguna de las cuestiones que le realiza la reportera acerca de toda la polémica sobre el 'caso de las mascarillas'.

Dos pasos para adelante, tres para atrás... así se mostraba Naty Abascal ante las cámaras, intentado despistar a las cámaras de la prensa. Un sin sentido que nos hemos entendido porque, después de dar vueltas, ha vuelto al mismo punto en el que se encontraba para evitar hablar con la periodista.

Aunque por el momento no existe una sentencia firme, recordemos que el pasado 25 de abril Luis Medina acudía al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid con el objetivo de defender su inocencia, y desde entonces el magistrado encargado del caso ordenó la retirada del pasaporte y le obligó a comparecer en el Juzgado cada 15 días.

