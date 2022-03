Olga Moreno, más feliz que nunca en Madrid, pasa de Marta Riesco y Rocío Flores le declara su amor a Manuel

MADRID, 4 Mar. (CHANCE) -

Olga Moreno y Rocío Flores han disfrutado de una tarde lo más entretenida en Madrid... y es que, tal y como ha confesado la joven esta mañana en 'El programa de Ana Rosa', la que fuera mujer de su padre necesita desconectar y exprimir al máximo su tiempo de ocio para no pensar en todo lo que ha vivido estos últimos meses.

Después de disfrutar el fin de semana pasado de un viaje a Marruecos, ahora las dos han aprovechado su estancia en Madrid para desconectar de todo... eso sí, asumiendo la nueva polémica que azota sus vidas: Antonio David Flores ha pasado página y ya está completamente instalado en casa de Marta Riesco.

Hemos hablado con Rocío Flores y nos ha confesado, rotundamente, que no va a asistir al concierto que se va a celebrar el 8 de marzo en homenaje a Rocío Jurado: "Eh no" y añade qué no sabe qué es lo que va a realizar allí: "No sé, no tengo ni idea porque no sé qué se va a hacer, no te puedo dar mi opinión".

En cuanto a la joven que ha aparecido en los platós de televisión asegurando que había mantenido una relación con Manuel Bedmar cuando éste compartía su vida con ella, Rocío no quiere entrar: "No voy a entrar a descalificar a nadie, ni calificativo ni descalificativo" y asegura que ama a su todavía pareja: "Como el ímpetu del viento".

De lo que sí que no quiere hablar es de Marta Riesco: "No lo sé, no me voy a pronunciar más del tema" y deja claro que a Olga Moreno la quiere muchísimo: "Claro que la quiero, es mi pegatina".

Hablamos también con Olga Moreno y lo cierto es que la vemos muy feliz al lado de la joven, disfrutando de Madrid como hacía tiempo. No nos ha querido responder a ninguna de las preguntas que le hemos hecho sobre la nueva relación de Antonio David Flores con Marta Riesco, ni siquiera si se dejaría entrevistar por ella: "Sabes que no voy a hablar".

