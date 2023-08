Pablo Urdangarín desvela que sus padres están "contentos e ilusionados" ante su nueva etapa deportiva

MADRID, 2 Ago. (CHANCE) -

Después de unas breves vacaciones en las que ha aprovechado para descansar y recargar pilas con su novia, Johanna Zott, Pablo Urdangarín ya ha comenzado su nueva etapa deportiva como jugador del Fraikin BM Granollers. Tras dos temporadas intentando hacerse un hueco en el Barça de balonmano, el hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín ha decidido dar un giro a su carrera y fichar por el conjunto catalán -que juega en la Liga Asobal- para continuar con su progresión y consolidarse como una de las grandes promesas del balonmano español.

Ha sido durante su primer posado oficial junto a sus compañeros con su nueva camiseta cuando el sobrino del Rey Felipe VI, cómodo y relajado, se ha sincerado ante la prensa y ha revelado qué opinan sus padres de esta nueva andadura profesional. "Están ilusionados, contentos y felices por mí. Saben que lo puedo hacer muy bien" ha confesado.

Pablo, que lucirá el dorsal 77 en homenaje a su padre -que durante su carrera deportiva en el Barça y en la Selección Española jugó con el 7- también se ha sincerado sobre qué consejo le ha dado el ex duque de Palma, una de las grandes leyendas del balonmano en nuestro país: "Mi padre me ha dado varios consejos, pero la mayoría es que disfrute, que esté contento y haga lo que me gusta hacer" ha contado ante las cámaras.

Por delante, una temporada en la que "espero dar todo de mí, trabajar mucho, animar a mis compañeros y hacer grandes cosas". "Ya veremos cómo se da" admite cuando le preguntan por la posibilidad de llegar a la Selección. Algo que, desvela, "sería un sueño, pero poco a poco".

