Perico Durán reaparece y se pronuncia tras los rumores de reconciliación con Lara Álvarez

MADRID, 29 Dic. (CHANCE) -

Perico Durán atraviesa días en pleno foco mediático después de que hayan surgido rumores de una posible reconciliación con Lara Álvarez, con quien mantuvo una relación en el pasado. En plena ola de especulaciones, el empresario ha reaparecido ante las cámaras mientras se encontraba trabajando.

Cuestionado directamente por estos rumores, Perico ha zanjado cualquier intento de profundizar en el tema con una respuesta clara y esquiva a la vez: "Ah... no, no es el momento. Aquí estoy trabajando, macho". Con esta frase deja claro que no quería entrar en su vida privada y que, al menos de momento, prefiere mantener el foco en sus obligaciones profesionales.

Sin embargo, cuando el reportero le recuerda el enorme cariño que la prensa y el público sienten por Lara Álvarez, no duda en mostrar su afecto: "Yo también, yo también", responde, dejando entrever que la presentadora sigue ocupando un lugar especial en su corazón.

Pese a su discreción, sí quiso lanzar un mensaje sobre su estado personal actual y asegura que está "muy contento", sin dar más detalles, alimentando así la intriga sobre el verdadero momento que atraviesa en lo sentimental.