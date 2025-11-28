Richard Gere impulsa en Murcia el mayor gimnasio hospitalario para niños con cáncer del país

El actor Richard Gere (c) durante la colocación de la primera piedra del Gimnasio Pediátrico Aladina, en el Hospital Materno Infantil Virgen de La Arrixaca, a 28 de noviembre de 2025, en Murcia (España). - EDU BOTELLA / EUROPA PRESS

Richard Gere lleva una semana imparable en España. Un mes después de abandonar el país para regresar a los Estados Unidos por motivos profesionales tras un año residiendo junto a sus hijos en Madrid, Alejandra Silva y el actor se dejaban ver ante las cámaras presentando el corto documental 'Lo que nadie quiere ver'. Hoy, el intérprete ha estado en Murcia.

Allí, Gere ha dejado su firma sobre la primera piedra del que será el mayor gimnasio hospitalario del país para pacientes pediátricos y adolescentes con cáncer, en el marco de un acto que ha tenido lugar en el Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca de la mano de Fundación Aladina.

En esta ocasión, el actor estadounidense no ha estado acompañado por su esposa porque por motivos personales se ha tenido que ausentar, pero sí ha estado acompañado por el director médico de la institución, Carlos Pérez; el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras; el alcalde de Murcia, José Ballesta; y el presidente de Fundación Aladina, Francisco Arango.

El intérprete ha sido recibido por numerosos sanitarios y varios niños con cáncer en el bloque materno-infantil, donde ha dejado su firma, en su nombre y en el de su esposa e hijos, como él mismo ha afirmado, en el primer bloque del gimnasio en el que la Fundación Aladina prevé invertir, con fondos propios, un millón de euros.

Tras dar las buenas tardes en español, Gere ha explicado que para él es "un honor verdadero" ayudar a los niños con cáncer, con los que The Gere Foundation se siente comprometida desde hace años, y ha señalado que la construcción del gimnasio es "un sueño" que "se ha hecho realidad".

En este sentido, ha apuntado que "cuando hacemos algo generoso" las personas, aunque no se conozcan, ya no son extrañas. "Somos amigos; todo el mundo, quien limpia, quien barre el suelo, todos somos iguales", ha dicho Gere, para señalar a continuación que "haríamos cualquier cosa por nuestros niños".

Asimismo, ha dado las gracias a todas las personas que apoyan el proyecto de la Fundación Aladina con su "esfuerzo y tiempo", y también con su dinero, para sacar adelante proyectos como el del gimnasio, que comenzará a construirse en el primer trimestre de 2026.

A preguntas de los medios de comunicación, Gere ha puesto en valor la sanidad española frente a la de su país de origen. "Mi mujer es de Galicia y cuando fue a EEUU quedó espantada de que un país rico y poderoso no tuviera un sistema que se ocupase de sus niños", ha dicho, en referencia a los menores con cáncer.

"He vivido en todo el mundo y me parece increíble que los europeos den por sentado este modelo. Hay mucho que aprender de Europa; quizás si tuviéramos un presidente diferente podríamos aprender más de España", ha señalado para insistir en que el sistema sanitario español ofrece una relación personal sanitario-paciente.

A este respecto, ha manifestado que "la primera pregunta que te hacen" en su país al llegar a un centro sanitario "es cuál es el número de su tarjeta de crédito", mientras que en España la primera frase que escucha un enfermo que acude a un hospital es: "¿cómo puedo ayudarle".

Se trata, según sus palabras, de "una diferencia esencial" que radica en que el sistema sanitario español está "basado en las emociones", y eso, ha dicho, es también la esencia de Fundación Aladina.