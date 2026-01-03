Terelu Campos se enfrenta a un inicio de año marcado por los frentes familiares con un único deseo para 2026 - EUROPA PRESS

MADRID, 3 Ene. (CHANCE) -

Terelu Campos arranca el año en pleno foco mediático, marcado por los conflictos internos del clan Campos y por las constantes preguntas sobre el legado de su madre, María Teresa. A pesar de las polémicas, la presentadora intenta proyectar serenidad y cierta distancia, midiendo sus palabras y evitando alimentar un ruido que la persigue desde hace meses.

La colaboradora felicita el año con un mensaje sencillo y directo, que contrasta con la tormenta familiar que la rodea: "Feliz año a todos". Explica que ha pasado la Nochevieja con calma, resumida en un "todo bien, todo tranquilo, corazón", y fija sus prioridades para este nuevo ciclo en dos deseos clásicos pero reveladores de su momento vital: "salud y trabajo".

Sin embargo, la tregua se rompe cuando entran en juego los temas más delicados. Ante las preguntas sobre las memorias de Edmundo Arrocet, el que fuera pareja de su madre, Terelu opta por el silencio, evitando valorar un relato que afecta directamente a la figura de María Teresa Campos y a la imagen pública de la familia. Esa misma cautela se percibe cuando le plantean la posible participación de su hermana Carmen en un concurso televisivo: "Bueno, igual, oís campanas, pero no sabéis de qué iglesia es", responde con ironía para dejar a un lado los rumores sin confirmarlos ni desmentirlos abiertamente.

Tampoco entra al detalle en el frente más sensible, el que involucra a su hija, Alejandra Rubio, y a su sobrino, José María Almoguera, después de las palabras de la joven sobre su primo. Lejos de posicionarse, Terelu marca una línea clara: "Yo no opino de nada", una frase que refleja su estrategia de auto protección y su voluntad de no echar más leña a las tensiones familiares ya de por sí expuestas ante las cámaras.