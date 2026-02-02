Víctor Manuel sobre Julio Iglesias: "No soy su amigo, pero le tengo mucho cariño"

Víctor Manuel posa en el photocall del Encuentro de Nominados de la 40 edición de los Premios Goya, celebrado en el Real Casino de Madrid, a 02 de febrero de 2026, en Madrid (España). - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 2 Feb. (CHANCE) -

Con una larga trayectoria profesional a su espalda, Víctor Manuel vuelve a recibir un recnocimiento a su trabajo esta vez con la nominación a los Premios Goya 2026 en la categoría de Mejor Canción Original con el tema 'Y mientras tanto, canto' de la película 'La Cena', una de las grandes favoritas de esta edición. "La canción en cualquier caso no la canto yo, está cantada por una mujer que también es candidata a Actriz Revelación, que es Nora Hernández, canta muy bonito. Y el arreglo es de David San José. Y bueno, estoy encantado de que la hayan nominado, es una canción muy bonita" reconocía el artista durante su encuentro con el resto de nominados en la sede de la Academia de Cine.

Feliz porla noticia, Victor Manuel explica que tanto él como Ana Belén se enteraron al mismo tiempo de la noticia: "Se llevó una sorpresa. La verdad es que nos enteramos al mismo tiempo y por alguien externo que nos llamó y muy bien". Tan enamorado como el primer día, el cantante no se atreve a revelar cuál es el secreto para seguir juntos después de más de 50 años de amor, aunque añade: "Supongo que hay que quererse y lo demás vendrá por añadidura".

Muy consciente del complicado momento que está atravesando su compañero de profesión, Julio Iglesias, Victor Manuel recordó el momento en el que conoció a su actual mujer: "Yo estaba con Julio Iglesias, pero no me lo presentó él. A ella, quiero decir. Estábamos juntos cuando le conocimos los dos". En cuanto al juicio mediático que se ha abierto contra él, prefiere ser cauto: "Yo de eso no quiero hablar porque como no conozco nada, conozco lo que puedo leer en la prensa". A pesar de su discrección, reconoce que no son amigos pero sí conocidos: "Yo hace exactamente 44 años que no veo a Julio. Es decir que no soy su amigo, pero le tengo mucho cariño".