Irene Urdangarín confiesa ruborizada su firme apoyo a su padre ante su primera entrevista en televisión

Irene Urdangarin Camina Por El Aeropuerto De Madrid Para Marcharse De España Tras El Reencuentro Con Toda Su Familia - EUROPA PRESS

MADRID, 1 Dic. (CHANCE) -

Irene Urdangarín ya está de regreso en Londres tras haber asistido, junto al resto de su familia, al almuerzo privado ofrecido por los Reyes Felipe y Letizia en el Palacio Real de El Pardo el pasado 22 de noviembre para celebrar el 50º aniversario de la restauración de la monarquía.

Una cumbre de los Borbones en la que el Rey Juan Carlos -que viajó desde Abu Dabi expresamente para el evento, regresando al Emirato horas después de su llegada a Madrid- se reencontró con toda su familia tras el revuelo que ha desatado la publicación de sus memorias en Francia, y de la que no ha trascendido ninguna imagen ni apenas ningún detalle más allá de que fue una comida en la que reinó la armonía.

Y por lo menos por parte de Irene parece que va a seguir así, ya que a su vuelta al Reino Unido para retomar sus estudios universitarios de Hostelería, Gestión de Eventos y Turismo en la prestigiosa universidad de Oxford, se ha mostrado de lo más discreta ante las cámaras de Europa Press y se ha limitado a expresar que el almuerzo con su familia estuvo "muy bien".

Ruborizada y entre risas -reflejo de su timidez- la hija de la infanta Cristina sí se ha pronunciado sobre la primera entrevista en televisión que su padre Iñaki Urdangarín ha concedido tras su salida de prisión en el programa 'Pla Seqüencia' de La 2Cat de Jordi Basté mientras se especula que estaría escribiendo sus memorias con la ayuda de su pareja, Ainhoa Armentia.

"Sí, todo. Todo" ha asegurado Irene cuando la prensa ha querido saber si está de acuerdo con todo lo que pueda contar su progenitor, revelando que está "orgullosa" de él y que cuenta con su apoyo: "Sí, gracias. Todo muy bien". "No voy a decir nada, gracias" ha añadido, dejando en el aire qué le parece lo que su abuelo Don Juan Carlos dice sobre su padre en sus memorias.

Confirmando que ella se lleva bien con toda su familia, la prima de la Princesa Leonor tampoco ha querido revelar cómo está su corazón tras su ruptura con Juan Urquijo el pasado verano, o si ya conoce a la novia de su hermano Juan Urdangarín, Sophia Khan. "No voy a decir nada" ha insistido antes de continuar su recorrido por la terminal del aeropuerto de Madrid muy pendiente de su teléfono móvil.

Ideal en clave casual e intentando pasar desapercibida, Irene ha elegido un look cómodo para el vuelo con pantalón vaquero ancho, chaqueta azul marino y zapatillas estilo Converse.