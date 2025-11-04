El lado más simpático y cercano de la Reina Sofía agradeciendo personalmente las felicitaciones del público

MADRID, 4 Nov. (CHANCE) -

En el contexto de una semana marcada por el 87 cumpleaños de la Reina Sofía, la Emérita ha vuelto a mostrar cercanía y gratitud en uno de los actos culturales más destacados del año en Madrid. Tras haber celebrado su aniversario en la intimidad de Zarzuela junto a su familia, presidió la XL edición del Premio BMW de Pintura en el Teatro Real, donde recibió el cariño de los asistentes y fue sorprendida por un emocionante homenaje musical, incluyendo el "cumpleaños feliz" coreado por el público y una actuación especial de José Mercé interpretando "Se nos rompió el amor", canción que ella misma había solicitado escuchar.

A la salida del teatro, doña Sofía no solo mantuvo su reputación de mujer cercana y sonriente, sino que agradeció personalmente las felicitaciones de quienes la esperaban, deteniéndose para responder con unas palabras amables. Este gesto reafirma el aprecio social hacia la madre de don Felipe, incluso en un momento en que la atención mediática también se centra en las revelaciones de las memorias del Rey Juan Carlos I publicadas estos días en Francia.

La monarca, arropada por invitados de la talla de Alaska, Feliciano López, Carmen Lomana y Alejandra Martos, sigue siendo un icono de templanza y elegancia, recibiendo muestras de afecto y reconocimiento tanto de la realeza como del público general, en una velada donde el arte y la solidaridad compartieron protagonismo con la emoción y la música en honor a la Reina Sofía.