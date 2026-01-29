Pablo Urdangarín, su llamativo cambio de actitud con la prensa ante las polémicas que rodean a su familia

Archivo - Pablo Urdangarín - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 29 Ene. (CHANCE) -

Nos hemos acostumbrado a que Pablo Urdangarín muestre su mejor cara ante las cámaras y a que, tanto en la complicada separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, como en lo relativo a las informaciones sobre su abuelo el Rey Juan Carlos responda a las preguntas de la prensa con educación y una sonrisa.

Sin embargo, tras el fallecimiento de la princesa Irene de Grecia, y ante la inminente publicación de las memorias de su padre, 'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes', que llegarán a las librerías españolas el próximo 12 de febrero, no ha pasado inadvertido que el jugador de balonmano ha cambiado su actitud.

Así, lejos de salir en defensa del Emérito ante las informaciones que apuntaban a que se encontraría en el cumpleaños del Rey Fuad II de Egipto coincidiendo con la muerte de la hermana de la Reina Sofía el pasado 15 de enero -algo que el entorno de Don Juan Carlos ha negado rotundamente, asegurando que no ha salido de Abu Dabi desde el 22 de noviembre por recomendación de sus médicos debido a su delicado estado de salud-, Pablo ha optado por un silencio sepulcral y un rostro mucho más serio de lo habitual.

El hijo de la infanta Cristina tampoco ha querido confirmar o desmentir qué hay de cierto en que él y sus hermanos, especialmente Irene, serían los grandes beneficiarios de la herencia de Irene de Grecia, ignorando también las preguntas de la prensa sobre las memorias de su padre, en las que Iñaki confiesa que aunque su matrimonio con doña Cristina se rompió tras su paso por la prisión de Brieva y que Ainhoa Armentia no fue la culpable de su separación, se arrepiente de cómo gestionó este tema con sus cuatro hijos, de los que asegura que está orgulloso. La inexpresiva reacción de Pablo a las útimas informaciones relacionadas con su familia, ¡en el siguiente vídeo!