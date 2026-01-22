Pablo Urdangarín, serio y cabizbajo. Su solitaria reaparición tras el entierro de Irene de Grecia

Pablo Urdangarin durante el partido de balonmano de su equipo, el Fraikin BM. Granollers, a 21 de enero de 2025, en Barcelona - EUROPA PRESS

MADRID, 22 Ene. (CHANCE) -

Tras una semana especialmente complicada por el fallecimiento de Irene de Grecia el pasado 15 de enero, Pablo Urdangarín ha vuelto al trabajo. Después de dar su último adiós a su querida tía abuela primero en Madrid y posteriormente en Atenas asistiendo a su entierro en el Palacio Real de Tatoi junto a la Reina Sofía, los Reyes Felipe y Letizia, las infantas Elena y Cristina, sus hermanos Irene y Miguel Urdangarín, y sus primas la Princesa Leonor, la Infanta Sofía y Victoria Federica, el segundo hijo de los exduques de Palma ha retomado sus compromisos deportivos con el Fraikin BM Granollers de balonmano este miércoles.

Cabizbajo y serio, ya que tenía una maravillosa relación con la princesa griega -una segunda abuela para él y para sus hermanos-, Pablo ha dejado a un lado el duro momento personal que está atravesando para saltar a la pista de juego y enfrentarse a su exequipo, el Barça, en un encuentro amistoso que finalizó con una amplia derrota para el conjunto del nieto del Rey Juan Carlos por 25 a 39 a pesar de su lucha y entrega durante todo el partido.

En esta ocasión el hijo de la infanta Cristina no ha contado con el apoyo de ningún familiar en las gradas ni tampoco de su novia Johanna Zott, cuya ausencia en el último adiós a Irene de Grecia fue de lo más comentada ya que la pareja es inseparable desde que comenzaron su relación hace tres años, y no faltó a la celebración del 88 cumpleaños del Emérito en Abu Dabi el pasado 5 de enero, ni tampoco a la comida que los Reyes celebraron en noviembre en el Palacio Real de El Pardo para conmemorar el 50º aniversario de la restauración de la Monarquía en nuestro país.

Una reaparición en la que Pablo ha demostrado que está centrado en su carrera deportiva al margen de las informaciones que apuntan a que la princesa griega habría designado a su hermana Irene Urdangarín como gran beneficiaria de su herencia que, según el director de Lecturas, sería exigua al haber destinado gran parte de sus bienes a causas benéficas.