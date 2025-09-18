La Reina Letizia, de blanco impoluto con un traje de Mango en el Templo de Hatshepsut

EL REY FELIPE VI Y LA REINA LETIZIA - CASA DE S.M. EL REY

MADRID, 18 Sep. (CHANCE) -

Los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, han inaugurado la iluminación nocturna del Templo de Hatshepsut -considerado una joya de la arquitectura egipcia por su diseño innovador, su ubicación estratégica y su relevancia histórica- en su tercera jornada del primer viaje oficial de los Reyes a Egipto.

La inauguración de la iluminación nocturna ha sido realizado por un consorcio de empresas españolas, dentro de un gran proyecto para el acondicionamiento y mejora de los sitios arqueológicos en Luxor.

Para esta ocasión, la Reina Letizia ha vestido de blanco impoluto con un traje de chaqueta y pantalón de Mango, que ha combinado con un top lencero y calzado cómodo para recorrer las ruinas.

No es la primera vez que vemos a la monarca con unas alpargatas de cuña doradas en lugar de unos salones, ideales para esta ocasión ya que le permite moverse cómodamente y estilizan su silueta.