La Reina Letizia, de blanco impoluto con un traje de Mango en el Templo de Hatshepsut

EL REY FELIPE VI Y LA REINA LETIZIA
EL REY FELIPE VI Y LA REINA LETIZIA - CASA DE S.M. EL REY
Europa Press Chance
Publicado: jueves, 18 septiembre 2025 22:29

   MADRID, 18 Sep. (CHANCE) -

   Los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, han inaugurado la iluminación nocturna del Templo de Hatshepsut -considerado una joya de la arquitectura egipcia por su diseño innovador, su ubicación estratégica y su relevancia histórica- en su tercera jornada del primer viaje oficial de los Reyes a Egipto.

   La inauguración de la iluminación nocturna ha sido realizado por un consorcio de empresas españolas, dentro de un gran proyecto para el acondicionamiento y mejora de los sitios arqueológicos en Luxor.

   Para esta ocasión, la Reina Letizia ha vestido de blanco impoluto con un traje de chaqueta y pantalón de Mango, que ha combinado con un top lencero y calzado cómodo para recorrer las ruinas.

   No es la primera vez que vemos a la monarca con unas alpargatas de cuña doradas en lugar de unos salones, ideales para esta ocasión ya que le permite moverse cómodamente y estilizan su silueta.

