La Reina Letizia rescata su misterioso vestido de tweed en su cita con la moda española, ¡y arrasa!

La Reina Letizia recibe en el Palacio de La Zarzuela a una representación del equipo directivo y diseñadores participantes en la 83ª edición de Mercedes Benz Fashion Week Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 27 Ene. (CHANCE) -

Convertida en la mejor embajadora de la moda española, la Reina Letizia ha mostrado su apoyo incondicional al sector recibiendo este martes en el Palacio de La Zarzuela a una representación del equipo directivo y diseñadores participantes en la 83ª edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid que se celebrará dentro de unos días en el recinto ferial de IFEMA Madrid.

Una cita en la que su Majestad se ha interesado por las novedades de la Semana de la Moda de Madrid, y en la que se la ha visto de lo más cercana y cómplice con Valentina Suárez-Zuloaga -nueva directora creativa de la MBFWM-, y diseñadores como Hannibal Laguna, Custo Dalmau, Juan Vidal, o Miguel Palacio, que vuelve a presentar sus propuestas sobre la pasarela después de varios años alejado de la primera línea, y al que la Monarca ha saludado con una inmensa sonrisa al inicio de la audiencia.

Para este encuentro tan significativo en el que ha vuelto a poner de manifiesto que está al lado de la moda española -aunque algunos no entienden que tan solo haya acudido a la 'pasarela Cibeles' en dos ocasiones desde que el Rey Felipe VI ascendió al trono- Doña Letizia ha decidido tirar de fondo de armario y rescatar uno de sus diseños más favorecedores y aplaudidos.

Y también 'misterioso', ya que ante el dilema de decantarse por uno u otro diseñador -algo que sin duda sería muy comentado- ha optado por la imparcialidad con un vestido que estrenó en la entrega del Premio Cervantes en abril de 2024 y cuyo origen se desconoce, aunque se rumorea que podría ser obra de las modistas de Zarzuela.

Un precioso vestido de tweed que a primera vista parece un conjunto de falda y top aunque se trata de una sola pieza, de largo midi, falda de vuelo, manga francesa, cuello redondo y detalles desflecados a la cintura y en el remate de las mangas. Además, y aunque parece gris, está compuesto por hilos en blanco y negro, pero también en azules y malvas.

Prescindiendo de bolso y de abrigo al tratarse de un encuentro en Zarzuela, los complementos de la Reina se han limitado a unos salones negros de tacón bajo, y unos discretos y pequeños pendientes de oro.

Los compromisos de Doña Letizia no han terminado aquí, ya que tras esta audiencia con el equipo directivo y algunos de los diseñadores participantes en la próxima edición de la MBFWM, ha recibido a una representación de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN), y a D. Manel del Castillo Rey, director gerente del Hospital Sant Joan de Déu, y D. Juan Carrión Tudela, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).

Será este jueves cuando los Reyes se desplazarán a Huelva para presidir el funeral en memoria de las víctimas del accidente de tren de Adamuz en el Palacio de Deportes 'Carolina Marín', mostrando una vez más que están al lado de los afectados en este durísimo momento.