Álex Ghita, ex novio de Adara Molinero, se suma a la aventura de 'Supervivientes'

ALEX GHITA NUEVO CONCURSANTE CONFIRMADO DE 'SUPERVIVIENTES' - TELECINCO

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

A pocos días del esperado estreno de una nueva edición de 'Supervivientes' que tendrá lugar el próximo juves 5 de marzo, los nuevos concursantes ya están ultimando los preparativos para poner rumbo a Honduras donde vivirán una experiencia involvidable junto a la presentadora, María Lamela.

En esta ocasión ha sido Jorge Javier Vázquez el encargado de anunciar a un nuevo concursante de esta edición desde el plató de 'Gran Hermano Dúo'. El elegido en esta ocasión ha sido Álex Ghita, una figura televisiva ya conocida por su participación en otros realities como 'GH'o 'Warrior Games'. "Vengo con mucha hambre de hacer ganar a mi equipo" reconocía el nuevo concursante. Tras saltar a la fama por su polémica relación con Adara Molinero, Álex también es conocido por su faceta como entrenador personal de algunas figuras públicas como es el caso de su amigo Ángel Cristo JR. "Me gusta porque en este reality no hay filtros ni postureos" ha reconocido Álex asegurando que es la fuerza que necesitan todos los concursantes en sus horas más bajas: "Voy a ser esa persona que voy a motivar, como preparador físico no quiero que nadie flaquee".

Con esta nueva incorporación y a la espera de conocer el nombre de las últimas incorporaciones en Cayos Cochinos, la lista de concursantes confirmados para esta próxima edición de 'Supervivientes' la completan: Jaime Astrain, Toni Elías, Ingrid Betancor, Aratz Lakuntza, Gerard Arias, Marisa Jara, Ivonne Reyes, Maica Benedicto, Alba Paul, Paola Olmedo, Álex de la Croix, Claudia Chacón, Alberto Ávila y Gabriela Guillén.