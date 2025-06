Escassi, último concursante en unirse a los finalistas de 'Supervivientes' enviando a Damián de vuelta a casa

MADRID, 13 Jun. (CHANCE) -

La final de 'Supervivientes' está a la vuelta de la esquina y los concursantes ya se enfrentan a los últimos días de convivencia en Honduras donde ya tenemos a los finalistas de esta edición: José Carlos Montoya, Anita, Borja González y Álvaro Muñoz Escassi.

En esta ocasión era Jorge Javier Vázquez durante la gala el que revelaba el nombre del último concursante que se sumaba a la lista de finalistas y es que la audiencia ha apostado por Escassi como finalista dejando a Damián fuera de la gran final de 'Supervivientes' que se celebrará el próximo 17 de junio en Madrid. "Antes me iba satisfecho con el programa, pero no con mis compañeros, ahora me voy satisfecho con todos" reconocía Damián antes de abandonar definitivamente la palapa por segunda vez en esta edición. En un ambiente festivo y de nostalgia a partes iguales por parte de todo el equipo del programa, los concursantes iban conociendo uno a uno su destino en el concurso que se acaba el próximo domingo cuando viajarán de vuelta a España.

Por su parte, Makoke regresaba al plató para reencontrarse con su prometido, Gonzalo Fernández y su hijo, Javier Tudela que estaban deseando volver a abrazar a la colaboradora de televisión. Arropada por sus amigos más cercanos, Makoke también recibía la visita de su íntima amiga, Arancha de Benito, a la que Jorge no dudaba en ofrecerle un puesto en la próxima edición de 'Supervivientes'. "Sí, por qué no" respondía la que fuera mujer de Guti dejando la puerta abierta a una posible participación en el concurso.