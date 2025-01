Fabiola Martínez: esta es la opinión que tiene de la polémica entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén

MADRID, 24 Ene. (CHANCE) -

Fabiola Martínez se ha sentado esta semana en el plató de '¡De viernes!' y no ha podido pasar por alto la actualidad de esta semana: el juicio por la demanda de paternidad que Gabriela Guillén interpuso contra Bertín Osborne y al que el presentador no se presentó.

"Yo sí estuviese en su lugar también protegería a mi hijo y haría lo posible para que estuviese bien", explicaba Fabiola en la entrevista previa que había dado en el programa, pero una vez en plató se ha mostrado de lo más sincera.

"No tengo ni información ni para tener mi propio criterio", anunciaba la invitada cuando le preguntaban la no asistencia del presentador en el juicio, aunque reconocía que "el Bertín que estuvo conmigo, te puedo decir cómo actuaba en determinados momentos y ni aún así acertaba".

Además, ha asegurado que "me enteré del juicio cuando me lo dijo el redactor que me hizo la entrevista previa" y ha comentado que "como madre que soy de mis hijos, por ellos haría lo que fuera", por lo que puede llegar a entender a Gabriela.

Fabiola ha explicado que "no sé lo que han hablado entre ellos (Bertín y Fabiola)" y que ni siquiera ella ha hablado con él de este tema, pero ha dejado claro que no le toca a ella propiciar que sus hijos conozcan al niño de Gabriela: "Su padre debería, con lo que decida, sentarse y explicarles la situación".

Sin querer entrar mucho en esta polémica, sí cree que "ambos han asumido de cierta forma esta responsabilidad, pero se ha gestionado mal públicamente" y "no sé" cuál es el papel que va a tener Bertín respecto a ese niño.