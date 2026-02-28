Gemeliers, una semana después de la agresión: "Temí no volver a ver la cara de mi hermano"

Jesús y Daniel, 'Gemeliers', reaparecen en televisión una semana después de sufrir una brutal agresión. De Viernes. - DE VIERNES

MADRID, 28 Feb. (CHANCE) -

"Estábamos terminando una noche que había sido fantástica", comenzaba diciendo Jesús Oviedo, uno de los 'Gemeliers', en 'De viernes' sólo una semana después de sufrir una brutal agresión que acabó con ellos, sus novias y un amigo en el Hospital Gregorio Marañón. Habían celebrado su cumpleaños con una cena a la que acudieron, entre otros, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, que no pudieron acompañarlos en la fiesta posterior en la discoteca 'Vandido'.

Jesús y Daniel se sentaban en el programa que presentan semanalmente Beatriz Archidona y Santi Acosta, donde relataban la agresión que vivieron a la salida de la discoteca, cuando ya eran casi las seis de la mañana. Jesús, su novia y un amigo son quienes se llevaron la peor parte de la agresión ya que Daniel se quedó en el interior de la discoteca agradeciendo el trato recibido a lo largo de la noche. Y es Jesús quien explicaba que no descarta que fuese un ataque preparado, "porque yo no salgo con gas pimienta de casa".

Tras un grito y un insulto homófobo al que dicen estar "acostumbrados" comienza la agresión. Hay un amigo que intenta proteger a Jesús y, de dos agresores, éstos pasan a ser seis y es cuando el cantante empieza a recibir golpes mientras persiguen a su amigo. En ese momento su novia comienza a grabar y trata de proteger a su amigo, "pensando que a ella, por ser mujer no la iban a hacer nada". Pero no fue así. En medio de la confusión Jesús consigue zafarse, "pregunto qué pasa y a quemarropa me echa el gas pimienta en los ojos".

"Temí no volver a ver la cara de mi hermano", decía Jesús emocionado antes de contar que cuando ocurrió todo acababa de ser operado de la vista. Debido a la intoxicación ya no ve igual y la recuperación no será la esperada: "Voy a tener secuelas", explicaba en el programa, añadiendo que en dos semanas regresará al especialista para ver cómo está evolucionando.

Daniel no vivió la agresión de manera directa, pero también se intoxicó con el spray pimienta: "Tengo picores en las manos, detrás de las orejas, es horrible el picor". El cantante explicaba que él "no podía abrir los ojos y no me dio directamente" y que su instinto, al saber que algo le había ocurrido a su hermano, era estar pegado a él.