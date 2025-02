José María Almoguera, su confesión más sincera sobre María Teresa Campos

MADRID, 25 Feb. (CHANCE) -

Ya convertido en uno de los finalistas de Gran Hermano Dúo, José María Almoguera ha hecho balance de su vida recordando a una de las mujeres más importantes de su vida, su abuela María Teresa Campos. Haciéndonos partícipes de la maravillosa relación que compartía con la periodista, el concursante reconocía: "Tengo absolutamente claro que mi abuela estaría muy orgullosa, no tanto por la razón por la que entré".

"Mi abuela era una peresona muy familair, no lo hubiera permitido jamás, no hubiran pasado muchas cosas, pero la vida es así. Creo que estaría muy orgullosa de mi paso por el programa, me ha visto tal y como soy" explicaba José María por la gran admiración que le tenía su abuela desde que llegó al mundo. "Toda mi vida mi abuela me ha dicho que era el hombre de su vida, sé lo que era para ella y yo sé lo que era ella para mí. Por mi abuela me he sentido querido e idolatrado, siempre me ha dado mi lugar en casa, en su familia y en mi vida" recordaba el hijo de Carmen Borrego en una conversación de lo más sincera con sus compañeros.

Haciendo un balance de la relación que mantiene ahora con su madre y todos los altibajos por los que han pasado, José María tiene muy claro que está decidido a protagonizar una reconciliación con su madre tan pronto como salga de Guadalix. "Cuando eres padre te das cuenta de lo que duelen los hijos y creo que yo a mi madre le he dolido mucho" reconocía José María sobre el tiempo que ha pasado alejado de su madre. Además, el concursante no quiere negarle a su hijo Marc la oportunidad de crecer junto a su abuela y compartiendo momentos con ella: "Lo que no quiero es que mi hijo se críe sin abuela, no quiero arrepentirme de no haber pasado tiempo con mi madre. La vida pasa y prefiero arrepentirme de haber perdonado que de no haberlo hecho".

Feliz desde plató de poder escuchar a su hijo, Carmen Borrego era la encargada de comunicarle a José María que es uno de los finalistas del concurso no sin antes recordar también a la gran María Teresa Campos. "Ella sí estaría muy orgullosa de él, ha sido el hombre de su vida, su primer nieto, varón... me emociona, mi madre lo hubiera defendido a muerte, ella apoyaba a la familia, para ella era fundamental y los nietos eran la bomba, los tres, aunque Jose era el hombre de su vida" reconocía Carmen emocionada.

Finalmente, Carmen también reconocía que la faceta de abuela la está disfrutando al máximo gracias a su hijo, pero también a Paola que le está permitiendo ejercer de abuela. "Creo que todas las abuelas somos muy abuelas, es muy distinto al amor de madre, ahora lo estoy experimentando y es mravilloso pero ha sido una abuela que le ha dado mucho amor, muchas cosas materiales, pero también le ha inculcado mucho valores que los tres llevan dentro gracias a mi hermana y a mi, pero también a mi madre" sentenció.