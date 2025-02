José María Almoguera recuerda una vez más a Paola Olmedo en 'GH DÚO'

MADRID, 17 Feb. (CHANCE) -

Aunque los concursantes de 'Gran Hermano Dúo' ya afrontan la recta final del reality, todavía siguen revelando algunos detalles de su vida fuera de la casa donde tienen a gente que les siguen condicionando sus sentimientos. En esta ocasión ha sido José María Almoguera el que ha vuelto a recordar a su ex mujer y madre de sus hijos, Paola Olmedo.

"No nos hemos llevado mal pero hacía falta distanciarse, las mujeres pasais el duelo durante la relación y es lo que os hace separaros pero los hombres de repente nos quedamos solos" reconocía el hijo de Carmen Borrego ante las palabras de su compañera Marieta. Aunque José María ya ha comenzando una nueva 'historia de amor' con María, el concursante terminaba reconociendo que ha tenido sentimientos por su ex mujer hasta hace pocos meses: "Hasta hace cuatro meses si ella me hubiera dicho de volver, yo hubiera vuelto, a pesar de todo. Luego ya se supera".

Desde plató, Carmen Borrego defendía a su hijo dejando claro que lo ha pasado muy mal por la separación, aunque en la actualidad ya lo ha superado: "Él hace tiempo que este tema lo ha superado, no mira hacia atrás, me duele saber que mi hijo ha sufrido y ha sufrido mucho". "Él tiene una buena relación por su hijo, pero hoy por hoy no está enamorado de Paola" añadió.

Justo al lado de Carmen, también María 'la jerezana' opinaba sobre las palabras de su actual pareja asegurando que estas declaraciones no le hacen dudar de sus sentimientos hacie ella: "Es su pasado, la madre de su hijo, lo respeto siempre, yo me quedo con el Jose de ahora". Habiendo puesto punto y final a su relación con Hugo, con el que ha estado durante 12 años, María reconocía que entiende la postura de José María: "Yo lo entiendo, lo he pasado muy mal y él también. A mí no me da miedo, todo el mundo tiene un pasado".

Para acabar con cualquier especulación, María explicaba cuales son sus sentimientos hacia Jose a pesar de su expulsión del concurso: "Yo no estoy enamorada de Jose, estoy muy ilusionada, pasito a pasito... lo echo más de menos de lo que me imaginaba".