Miguel Ángel Silvestre se abre en canal en 'El Hormiguero': "Me hicieron bullying y eso me generó un bloqueo"

MADRID, 11 Oct. (CHANCE) -

'El Hormiguero' ha recibido esta noche a Miguel Ángel Silvestre y Macarena Gómez para presentar su último proyecto, la nueva temporada de la serie '30 monedas' y lo cierto es que no esperábamos que iba a ver tanta sinceridad en su entrevista. Ha sido el actor quien se ha abierto en canal para contar algo que no conocíamos de él: el bullying que sufrió en el colegio.

Todo ha comenzado cuando Pablo Motos le preguntaba por el robo que evitó en una tienda de lujo en Madrid. El actor ha confesado que estaba tranquilamente en la tienda y "me estaba pidiendo para probarme algo y de repente vi algo raro con el ojo, vi que salían corriendo los dependientes, como que uno tiraba de un bolso y salí corriendo".

Un acto que él ha denominado de "impulsivo" y con el que consiguió que el ladrón tirase los bolsos que había hurtado: "salimos corriendo un dependiente y yo, y al final la otra persona se agotó y tiró los bolsos, los pudieron recuperar" explicaba.

Miguel Ángel ha comentado que, ahora, piensa que no debió salir corriendo porque "hay mil seguros en tiendas que cubren eso" y además, podría haber acabado mal la historia... pero no fue así.

Una actitud de la que ha reflexionado con el paso del tiempo y para la que ha encontrado una explicación: "Cuando era pequeño a mí me hicieron bullying en el colegio".

El intérprete ha asegurado que a veces "sueño que me pegan y no sé quién porque me pegaron un grupo de niños y eso me generó como un bloqueo en la violencia". A partir de entonces "desarrollé como un miedo, pero cuando veía la violencia desde fuera explotaba porque me veía en eso", por eso entiende la actitud que tuvo cuando vio que estaban robando en la tienda.

Por último, Miguel Ángel ha explicado que ese carácter lo ha sacado en más de una ocasión... ya que, una vez, vio como "un hombre que iba paseando un perro le pegó una patada al perro y yo le empujé, minutos más tarde mi amigo me dijo ‘pero, qué te pasa’ y yo le dije ‘yo soy ese perro’".