La pareja de José María Almoguera y María se rompe... la 'jerezana' última expulsada de 'GH DÚO'

MADRID, 14 Feb. (CHANCE) -

Tras protagonizar una de las cenas más románticas de 'Gran Hermano Dúo' por el día de San Valentín, José María Almoguera y María se veían obligados a separarse definitivamente por la decisión de la audiencia. Tras gran parte de la gala jugándose la expulsión con su compañera Romina Malaspina con la que los porcenajes estaban muy ajustados, finalmente eran los espectadores lo que decidían que María debía abandonar la convivencia en Guadalix.

"Me voy contenta porque sé que la gente me ha querido por cómo soy y no por estar con nadie. Me voy a la calle, pero voy a estar concursando desde fuera y apoyando a mi grupo, que no quepa la menor duda" explicaba María con muchas ganas de seguir 'compitiendo' desde el plató de 'GH DÚO' donde dejaba muy claro que iba a apoyar a su grupo al máximo. Por su parte, Carmen Borrego no podía esconder su enfado en plató por ver cómo su nuera tenía que abandonar el programa: "Estoy muy cabreada, lo que no puede ser es que todas las semanas pase lo mismo".

Cuando la casa se enteraba de la expulsión de esta semana, José María no podía evitar la tristeza en su rostro completamente desolado por tener que despedirse de la que ha sido su gran apoyo en todos estos días de convivencia.