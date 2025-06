Pelayo Díaz atiza a Montoya a pocas horas de la final de 'Supervivientes': "Para que no llore..."

MADRID, 17 Jun. (CHANCE) -

Retomando a pasos agigantados la normalidad tras su polémico paso por 'Supervivientes, y con mucho que celebrar después de su fichaje como nuevo colaborador de 'TardeAR', Pelayo Díaz se ha reencontrado con dos de los grandes amigos que se lleva del reality, Damián Quintero y Gala Caldirola.

En compañía de su exmarido Andy McDougall -con el que tiene tan buena relación que ha sido el encargado de defenderlo en los platós- y de la mujer del karateka, los tres supervivientes han disfrutado de una cena muy especial en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital a 24 horas de la gran final del concurso.

Derrochando risas y confidencias con sus compañeros, el influencer no ha dudado en atizar a José Carlos Montoya cuando le hemos preguntado si cree que será él el que se lleve los 200.000 euros de premio. Tras cuestionar sus formas y su educación en el plató de '¡De Viernes!', y confesar que llegó q pensar que el de 'La Isla de las Tentaciones' podría ser gay y podría sentirse atraído por él a pesar de su nula conexión desde el primer día de convivencia, ha tirado de ironía ante el posible ganador de 'Supervivientes': "Ay, ¿quién creo o quien quiero? No sé, tengo un dilema yo... Pues no sé qué decirte, casi que se lo lleve Montoya para que no llore. O sea, chao" ha exclamado entre risas.

"Es cierto que soñó conmigo, es cierto sí, sí, lo contó él. Espero que no fuera un sueño erótico, yo creo que no. Sería una pesadilla seguramente" ha añadido en tono de broma, dejando claro que no confía en que puedan ser amigos tras el reality.

Haciendo balance de su paso por los Cayos Cochinos, Pelayo ha reconocido que aunque "la experiencia ha sido maravillosa, siento que la vivía a full y ya tenía ganas de este momento. Ya recuperando la vida. El plan que más me apetecía, que era estar con Gala y con Damián, ya lo hemos conseguido cumplir. Así que muy bien".

Con quien también se ha reencontrado, pero en '¡De Viernes!' y para echarle en cara que en la isla fue "una vaga" y "estorbó más de lo que ayudó" ha sido con Terelu. "Ya le dije lo que le tenía que decir, pero una vez esté dicho que todavía queda el debate, atención. El debate de supervivientes yo creo que va a dar mucho de sí. O sea que creo que la gente tiene que estar muy pendiente porque creo que ahí es donde todos, bueno, yo espero que todos nos atrevamos a decir lo que de verdad pensamos. Y no sean siempre los mismos diciendo las cosas que eso que me pasa un poco como que en el colegio se quejaba todo el mundo y yo era el que le decía las cosas al profesor. Y el que se las cargaba, pero espero que todos cuenten lo que vivieron, así que..." ha advertido, dejando entrever que él no se piensa callar nada, pero que también confía en que sus compañeros sean valientes y se digan las cosas a la cara.

¿Podría ser amigo de Terelu en un futuro a pesar de los encontronazos que han tenido en el reality? Su respuesta, ¡no deja lugar a dudas!: "Sí, yo puedo ser amigo del mismísimo diablo, o sea que bueno".

Por último, el asturiano ha confesado que 'Supervivientes' le ha servido para "reconocer... conocer a un nuevo Pelayo y perdonarme muchas cosas que creo que me tenía que perdonar, y ha sido gracias a 'Supervivientes'. Así que una experiencia que recomiendo a todo el mundo, al que tenga la suerte de que se lo ofrezcan". ¡Dale al play y no te lo pierdas!