Eclipse solar total: Los mejores lugares en España para verlo dentro de un año

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Territorio español será testigo exactamente dentro de un año, al atardecer del 12 de agosto de 2026, del primer eclipse solar total visible desde la Península Ibérica en más de un siglo.

La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde La Coruña hasta Palma.

La mayor duración del eclipse total (un minuto y 40 segundos) se producirá en una franja que incluye Oviedo, León, Palencia, Burgos, Soria y zonas del sur de Aragón. Será total pero de menos duración en zonas adyacentes. Visto desde Madrid y Barcelona el eclipse no llegará a ser completo, aunque el procentaje del disco solar oscurecido superará el 90 por ciento incluso en el suroeste peninsular.

España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte, infoma el Observatorio Astronómico Nacional (OAN).

BUENA OBSERVACIÓN EN VERANO

Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país.

El eclipse será visible como parcial en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África. Comenzará a las 15.34 UTC (dos horas más en la España peninsular) en el mar de Bering y terminará a las 19.58 UTC en el océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos, algo menos de 4 horas y media).

La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, para entrar en Europa por la Península Ibérica antes de que el sol desaparezca por el horizonte.

UN SEGUNDO ECLIPSE SOLAR TOTAL Y OTRO ANULAR HASTA 2028

Tras el eclipse de agosto de 2026, el siguiente eclipse solar visible como total en España tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, seguido de otro anular el 26 de enero del año siguiente, que completará la triada de eclipses ibéricos de 2026-2028. No será posible observar otro eclipse solar total desde España hasta 2053.