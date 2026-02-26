Convocados los Premios Nacionales de Investigación 2026: El plazo de solicitudes está abierto hasta el 6 de abril

Una investigadora del Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas, en Santiago de Compostela - EUROPA PRESS

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha publicado la convocatoria 2026 de los Premios Nacionales de Investigación y los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes, cuyo plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 6 de abril.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado que estos galardones "son el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica y visibilizan el talento investigador que contribuye al avance del conocimiento y al progreso de la sociedad".

La convocatoria cuenta con una dotación total de 600.000 euros, distribuida en 20 modalidades, con 30.000 euros para cada una. Pueden presentar candidaturas universidades, organismos públicos de investigación, reales academias y academias asociadas del Instituto de España, sociedades científicas y colegios profesionales, centros públicos o privados sin ánimo de lucro vinculados a la I+D, así como grupos de cinco investigadores o investigadoras de prestigio.

Las diez modalidades de los Premios Nacionales de Investigación reconocen el mérito de personas investigadoras españolas con una dilatada carrera científica que desarrollan una labor profesional de relevancia internacional en sus respectivas áreas y contribuyen de forma eminente al avance del conocimiento.

Estas modalidades son el Premio Nacional Santiago Ramón y Cajal, en el área de biología; Premio Nacional Leonardo Torres Quevedo, en el área de ingenierías y arquitectura; Premio Nacional Ramón Menéndez Pidal, en el área de humanidades; Premio Nacional Gregorio Marañón, en el área de medicina y ciencias de la salud; Premio Nacional Alejandro Malaspina, en el área de ciencias y tecnologías de los recursos naturales; Premio Nacional Blas Cabrera, en el área de ciencias físicas, de los materiales y de la tierra; Premio Nacional Enrique Moles, en el área de ciencia y tecnología químicas; Premio Nacional Juan de la Cierva, en el área de transferencia de conocimiento; Premio Nacional Julio Rey Pastor, en el área de matemáticas y tecnologías de la información y las comunicaciones; y Premio Nacional Pascual Madoz, en el área de derecho y ciencias económicas y sociales.

Por su parte, las diez modalidades de los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes, que llevan nombre de científicas de referencia, reconocen el mérito de personas investigadoras españolas con edad máxima de 40 años que estén desarrollando un trabajo excelente y hayan alcanzado logros relevantes en las primeras etapas de sus carreras.

Son el Premio Nacional Margarita Salas, en el área de biología; Premio Nacional Matilde Ucelay, en el área de ingenierías y arquitectura; Premio Nacional María Moliner, en el área de humanidades; Premio Nacional Gabriella Morreale, en el área de medicina y ciencias de la salud; Premio Nacional Ángeles Alvariño, en el área de ciencias y tecnologías de los recursos naturales; Premio Nacional Felisa Martín Bravo, en el área de ciencias físicas, de los materiales y de la tierra; Premio Nacional Maria Teresa Toral, en el área de ciencia y tecnología químicas; Premio Nacional Ángela Ruiz Robles, en el área de transferencia de conocimiento; Premio Nacional María Andresa Casamayor, en el área de matemáticas y tecnologías de la información y las comunicaciones; y Premio Nacional Clara Campoamor, en el área de derecho y ciencias económicas y sociales.

Hace dos ediciones se incorporaron medidas para fomentar la presencia de mujeres en estos galardones. Las instituciones que propongan mediante solicitud personas candidatas a los galardones deberán presentar al menos dos candidaturas por modalidad y garantizar una representación mínima del 40% de investigadoras.

Las candidaturas también pueden ser presentadas por grupos de cinco investigadores de prestigio, cuya composición deberá respetar el principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.

La ministra Diana Morant ha asegurado que "este nuevo criterio ha contribuido a reequilibrar la balanza y ha permitido premiar a científicas con trayectorias extraordinarias". "No hay ciencia de excelencia ni desarrollo real si se ignora a la mitad del talento", ha señalado.