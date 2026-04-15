El CSIC y la Academia China de Ciencias cooperarán para fomentar el intercambio de personal investigador - CSIC

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Academia China de Ciencias (CAS, por sus siglas en inglés) han mantenido una reunión en Pekín para reforzar su cooperación científica bilateral y, entre otros asuntos, fomentar el intercambio de personal investigador.

Concretamente, durante el encuentro ambas entidades han firmado una enmienda a su protocolo general de actuación, suscrito en 2025 en Madrid, para impulsar proyectos conjuntos, desarrollar iniciativas en ámbitos clave como la agricultura, la alimentación, la biotecnología, la biodiversidad, la economía circular y las ciencias marinas.

En ese sentido, el acuerdo pone "especial atención", explica CSIC, a la observación de variables oceánicas -como vientos, corrientes, salinidad o hielo marino- y su aplicación al estudio del cambio climático, salud, teledetección satelital y ciencia espacial.

Además de esta enmienda, se prevé impulsar durante el viaje un nuevo acuerdo de colaboración con el Centro Nacional de Ciencias Espaciales, dependiente de la CAS y que lidera el desarrollo y operación de misiones científicas espaciales en China.

La cita se ha enmarcado en el viaje de trabajo de la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino y el vicepresidente de Relaciones Internacionales del Consejo, Francisco Javier Moreno, a China.

La Academia China de Ciencias es la principal institución de investigación en ciencias naturales del país y un referente internacional en áreas como la ciencia espacial, la física del espacio, la teledetección y las tecnologías aplicadas a sistemas espaciales.