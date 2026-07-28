Detectan un fenómeno "inesperado" en un superconductor estudiado durante décadas

Representación realizada por el equipo investigador - ICMAB
BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
Investigadores del Instituto de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) han encontrado evidencia directa de un fenómeno "inesperado", el acoplamiento espín-órbita (SOC), que se había considerado irrelevante en YBCO, uno de los superconductores más conocidos del mundo y estudiado durante décadas.
El hallazgo podría proporcionar una nueva forma de estudiar estos materiales complejos y "abrir nuevas oportunidades para futuros dispositivos electrónicos de bajo consumo", informa el ICMAB-CSIC en un comunicado de este martes.
El SOC es un efecto cuántico que conecta el espín de un electrón (que actúa como una pequeña brújula) con la forma en que se mueve a través de un material, sin embargo en los materiales superconductores de alta temperatura (HTSC) "esta interacción había quedado en gran medida fuera del foco de atención".
El equipo lo detectó durante un breve momento en el que el material está pasando de ser un conductor convencional a convertirse en un superconductor: "Esto ofrece una nueva perspectiva para estudiar la estructura electrónica de este material en una ventana de temperatura muy estrecha que probablemente fue pasada por alto por diversos investigadores", afirma el investigador Can Onur Avci.
El fenómeno desaparece tanto antes como después de ese punto, lo que hace que sea particularmente difícil de detectar y, según los investigadores, "esto podría explicar por qué el acoplamiento espín-órbita había permanecido en gran medida ignorado en los HTSC durante tanto tiempo".
Este efecto podría aprovecharse en futuras tecnologías criogénicas que operen a temperaturas de nitrógeno líquido, "permitiendo una transmisión de señales, manipulación de datos y dispositivos de memoria más eficientes que los que son posibles actualmente" con materiales espintrónicos convencionales.