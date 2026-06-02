El Gobierno nombra directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación a María del Pilar Paneque

(I-D) El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; durante la rueda de prensa posterior al Consejo - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha nombrado este martes como directora del Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) a María del Pilar Paneque Salgado.

Paneque es catedrática de Geografía Humana de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), especialista en riesgos hídricos y en estrategias de adaptación a los efectos del cambio climático.

También ha sido Investigadora Principal de 14 proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas (siete de ellos europeos), ha dirigido 12 tesis doctorales y cuenta con cinco sexenios de investigación y transferencia, cinco quinquenios y con mención de Excelencia Docente.

Asimismo, es directora de ANECA desde el 28 de febrero de 2023, ha desempeñado cargos de gestión académica y de la investigación durante 11 años en dos universidades públicas; entre ellos, vicerrectora de Planificación y Calidad, directora de Ordenación Académica y Estudios de Postgrado, y directora de Campus de Excelencia Internacional.

Ha sido también coordinadora científica y gestora en el panel de Ciencias Sociales de la Agencia Estatal de Investigación