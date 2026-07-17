Los institutos de Materiales del CSIC celebran 40 años impulsando la innovación científica y tecnológica en España

Investigadora ICMM - CSIC

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los institutos de Ciencia y Tecnología de Materiales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) celebran este año el 40º aniversario de su creación con un amplio programa de actividades destinado a acercar la ciencia de materiales a la sociedad y poner en valor cuatro décadas de investigación, innovación y transferencia de conocimiento.

La conmemoración reúne al Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB- CSIC), el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC), el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA-CSIC-Unizar) y el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS-CSIC-US), los cuatro grandes institutos de Ciencia y Tecnología de Materiales del CSIC.

Aunque el actual INMA había iniciado su actividad el 24 de mayo de 1985, es a lo largo de 1986 que se completó la creación de los otros tres centros. El 26 de junio el ICMAB, el 22 de julio el ICMS y el 1 de diciembre el ICMM. Por ello, 2026 marca el 40º aniversario del nacimiento del conjunto de centros que, desde entonces, han convertido a España en un referente internacional en investigación en materiales.

Desde su creación, los institutos de Ciencia y Tecnología de Materiales del CSIC se han consolidado como el principal motor de la investigación pública española en este ámbito. Su actividad ha permitido desarrollar nuevos materiales avanzados y transferir ese conocimiento al tejido productivo, contribuyendo al crecimiento económico, la competitividad industrial y el bienestar de la sociedad.

Una investigación de vanguardia que sitúa a estos centros y, por tanto, a España, en línea con los trabajos que han propiciado algunos de los últimos premios Nobel en Física y Química, como el desarrollo de redes metal-orgánicas ( MOF ), la física ultrarrápida , los bits cuánticos o el grafeno.

Por eso, la investigación que realizan estos centros tiene un impacto directo en algunos de los grandes desafíos del siglo XXI, sobre todo en tres áreas principales: energía, salud y computación. En el ámbito de la transición energética, por ejemplo, materiales para células solares de mayor eficiencia y captación de energía ambiental para alimentación de dispositivos inteligentes , sistemas avanzados de almacenamiento energético , nuevas generaciones de baterías y materiales superconductores capaces de reducir las pérdidas en la red eléctrica.

Además, su investigación contribuye a afrontar retos relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente, mediante el desarrollo de materiales para el reciclaje avanzado , aviación sostenible , la purificación de agua y sensores capaces de detectar contaminantes a escala nanométrica (la milmillonésima parte de un metro), así como el desarrollo de tecnologías disruptivas para la obtención de biocombustibles.

Otra área en auge es la de las tecnologías digitales, información y computación, donde investigan para crear dispositivos para tecnologías cuánticas y la llegada de los ordenadores cuánticos del futuro , sensores, sistemas de almacenamiento y señalización y procesadores de nueva generación, así como memorias magnéticas más rápidas y de menor consumo energético, entre otras muchas aplicaciones.

En el campo de la salud y la nanomedicina, el trabajo de este personal científico está permitiendo cercar cada vez más el avance de enfermedades como el cáncer , el aumento de la eficacia de tratamientos como la radioterapia , las neurodegenerativas y del movimiento o las que tienen que ver con la resistencia a antibióticos , así como mejorar la recuperación de lesiones medulares.

Todo esto, y más, está siendo posible gracias al diseño de nanopartículas y biomateriales para la administración dirigida de fármacos , el diagnóstico precoz y el desarrollo de nuevas técnicas de bioimagen.

Igualmente, los equipos avanzan en el diseño de materiales biocompatibles para la creación de diferentes tipos de prótesis que mejoran las condiciones de vida de los pacientes gracias a su mayor duración. El empuje de todos ellos se ha convertido, además, en un potente revulsivo para captar talento nacional e internacional y permitir el desarrollo de carreras científicas del más alto nivel.