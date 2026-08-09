¿Qué le pasará a la producción eléctrica en España el 12 de agosto por el eclipse total de Sol?

Archivo - The total solar eclipse seen from Casper, Wyoming (US), by a team of ESA astronomers. The image shows the moment of totality, when the Moon passed directly in front of the Sun, blocking its light and revealing the details of the Sun’s atmosphere - ESA/M.P. AYUCAR, CC BY-SA 3.0 IGO - Archivo

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El próximo 12 de agosto el suministro eléctrico no debería experimentar variaciones significativas a causa del eclipse total de Sol que cubrirá a trece comunidades autónomas.

"Estamos hablando de una duración mínima del eclipse. No debería tener ningún impacto sobre la producción eléctrica", ha explicado el astrónomo de la Agencia Espacial Europea (ESA) Pedro García Lario, en un encuentro informativo con los medios.

No obstante, el experto de la ESA ha precisado que, por ejemplo, los sistemas de iluminación automáticos, que se activan cuando se hace de noche, "es posible que se activen durante los minutos de duración del eclipse". "Es algo simplemente anecdótico y curioso, simplemente", ha comentado.

El 12 de agosto tendrá lugar en España un eclipse total de sol que cruzará la península desde Galicia hasta Baleares. Esta clase de fenómeno astronómico no se producía de manera total en el país desde 1912.

Ante un evento tan insólito, algunas personas pueden llegar a preguntarse si llegará a suponer algún problema para el sistema energético español, "pero nada más lejos de la realidad", señalan desde Endesa.

Ese día, el suministro eléctrico no debería experimentar variaciones significativas a causa del eclipse. Aunque se prevé que la producción fotovoltaica disminuirá temporalmente durante la ocultación del Sol, Red Eléctrica ya contempla este tipo de escenarios en su planificación. De hecho, el referente más próximo, el eclipse de 2015 en Europa, se gestionó sin que se registrara ninguna incidencia importante.

Un eclipse solar total es el fenómeno astronómico que se produce cuando la Luna oculta completamente al Sol visto desde la Tierra. El eclipse solar en España ocurrirá el 12 de agosto durante el atardecer, entre las 19.30 y las 21.30 horas aproximadamente, aunque el cenit del evento durará tan solo unos segundos.

CUÁNTA ENERGÍA SOLAR GENERA ESPAÑA EN UN ATARDECER DE AGOSTO

Debido a su situación geográfica y a su elevada irradiación solar, España es uno de los países europeos con mayor producción fotovoltaica.

Según los datos de Red Eléctrica, agosto de 2025 fue el mejor mes del año para la producción de energía solar, solo por detrás de junio y julio, con un total de 5.822 GWh, lo que supone una aportación del 24,8% al mix eléctrico.

En un atardecer típico de agosto, cuando el Sol ya está bajo, la generación fotovoltaica aún puede ser significativa, pero cae con rapidez hasta llegar a cero en cuestión de poco tiempo, especialmente tras la puesta de Sol.

En ese contexto, el eclipse solar total del 12 de agosto tendrá un efecto limitado sobre el sistema eléctrico; ya que ocurrirá cuando la producción fotovoltaica ya está en fase descendente. Por tanto, su impacto será menor que el de un eclipse en horas centrales del día.

EL PRECEDENTE EN EUROPA EN EL AÑO 2015

No es la primera vez que un fenómeno astronómico de estas características pone a prueba la red eléctrica española. El 20 de marzo de 2015, un eclipse parcial afectó a gran parte de Europa, incluyendo la Península Ibérica, entre las 09.00 y las 12.00 horas.

Durante ese intervalo, la generación fotovoltaica del continente tuvo una reducción de alrededor de 35.000 MW, un volumen equivalente a decenas de centrales eléctricas convencionales. "Este comportamiento exigió una respuesta coordinada inmediata para mantener el equilibrio entre oferta y demanda en un sistema eléctrico altamente interconectado", asegura Endesa.

Los operadores del sistema de transporte europeos (TSOs), coordinados a través de ENTSO-E, lograron gestionar el evento con éxito gracias a una planificación previa y a la cooperación transfronteriza.

Por eso, este episodio se considera un ejemplo claro de la capacidad del sistema eléctrico europeo para absorber variaciones bruscas en la generación renovable.

Red Eléctrica actúa como la "torre de control" que garantiza el equilibrio constante entre la generación y el consumo. Puede anticiparse a una potencial caída de la producción gracias a una serie de algoritmos matemáticos para predecir la demanda basándose en variables meteorológicas, económicas y de laboralidad.

Las interconexiones internacionales también son importantes. Gracias a estar unidos a redes como la francesa o la portuguesa, si un generador falla de forma imprevista, estos países pueden aportar energía para suplir la pérdida, evitando que el usuario note cualquier alteración.

Además, el Centro de Control Eléctrico (Cecoel) vigila el sistema las 24 horas y en tiempo real. Por su lado, Red Eléctrica puede solicitar a grandes industrias reducir su consumo para estabilizar la red rápidamente ante situaciones críticas. Gracias a todos estos procesos, la electricidad llega a los hogares de forma segura y continua, haya eclipses o no.

De este modo, Endesa concluye que el eclipse solar "no tiene por qué afectar al suministro eléctrico" de los hogares. Ya sea en la franja de totalidad o bien fuera de ella, no se debería notar ningún cambio en la corriente.

Para los que tienen placas solares en casa, durante el eclipse, la producción puede caer hasta cero en la franja de totalidad durante uno o dos minutos. "Si tienes batería y la cargas por la mañana, no notarás ningún impacto. Si no tienes batería, el consumo se tomará de la red durante esa hora como cualquier noche", apunta la compañía.