Lluís Torner, Nagore Iriberri, Ben Lehner, Borja Ibáñez, Sáiz-López, Samuel Sánchez y Borja Vázquez, premios Jaume I

Acto de proclamación de los galardonados Premios Jaume I en el Palau de la Generalitat - ROBER SOLSONA/ EUROPA PRESS

Docentes en huelga se concentran en los alrededores del Palau de la Generalitat donde se anunciaban las distinciones

VALÈNCIA, 2 Jun. (EURPA PRESS) -

Los galardonados en la 38 edición de los Premios Rei Jaume I son Lluís Torner, en la categoría de Investigación Básica; Nagore Iriberri, en Economía; Ben Lehner, en Investigación Biomédica; Borja Ibáñez, en Investigación Clínica y Salud Pública; Alfonso Sáiz-López, en Protección del Medio Ambiente; Samuel Sánchez, en Nuevas Tecnologías; y Borja Vázquez en Revelación Empresarial.

Así lo ha anunciado este martes el presidente ejecutivo de la Fundación Premios Jaume I, Javier Quesada, en el acto de proclamación de premiados, que se ha celebrado en el saló de Corts del Palau de la Generalitat.

El acto, presidido por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha contado con el presidente de la Fundación Premios Rei Jaume I Vicente Boluda, la alcaldesa de València, Maria José Catalá; la consellera de Educación, Carmen Ortí; la de Innovación, Marián Cano, el de Hacienda, José Antonio Rovira, y de Sanidad, Marciano Gómez. Han asistido miembros de la sociedad civil e integrantes del jurado de los premios. Entre ellos hay 25 Premios Nobel, el mayor número de galardonados con estas distinciones en los jurados de las 38 ediciones de los Jaume I.

Este año se han presentado un total de 240 candidaturas, de las cuales el 28% son mujeres. Finalmente, solo una mujer ha resultado ganadora, Nagore Iriberri, frente a las cuatro del año anterior. La edición de 2024 se cerró con polémica al no haber ninguna premiada.

PREMIADOS

El jurado ha concedido el premio Rei Jaume I en la categoría de Investigación Básica al doctor Lluís Torner Sabata por sus descubrimientos pioneros a nivel mundial en Fotónica, su repercusión internacional y su extraordinario liderazgo científico, que ha impulsado una profunda transformación de la investigación en España.

La doctora en Economía por la Universidad de California, San Diego (EEUU) y actual profesora de investigación Ikerbasque en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Nagore Iriberri, ha sido reconocida por aclamación con el Premio de Economía por sus contribuciones pioneras en el ámbito de la economía conductual y la economía de género.

Por su parte, el jurado ha reconocido al doctor Ben Lehner con el Jaume I de investigación biomédica por haber abordado "cuestiones biológicas fundamentales mediante enfoques sumamente originales". Es una de las figuras internacionales más destacadas en los campos de la genética, biología de sistemas y genómica funcional y ha desarrollado el primer mapa completo de regulación alostérica de las proteínas.

Alfonso Sáiz-López, doctor en Química Física Atmosférica por la Universidad de East Anglia (Reino Unido) y licenciado en Química por la Universidad de Castilla-La Mancha y profesor de Investigación del CSIC, ha obtenido el Premio a la Protección del Medio Ambiente por sus contribuciones pioneras para comprender el impacto de las reacciones químicas atmosféricas en el cambio climático.

El jurado de Nuevas Tecnologías de los Premios Rei Jaume I ha decidido otorgar el premio al doctor Samuel Sánchez Ordóñez por el desarrollo y validación de nanomotores autopropulsados basados en enzimas como plataforma tecnológica, transferida a nanosistemas activos para aplicaciones biomédicas.

El jurado ha concedido por unanimidad el premio Jaume I Revelación Empresarial al cofundador de Scalpers, Borja Vázquez, por su "capacidad para resolver los problemas propios de una actividad empresarial en un entorno global, así como su visión estratégica que le ha llevado a ver la necesidad del mercado español".

Por último, el doctor Borja Ibáñez ha sido elegido por unanimidad ganador del Premio Rei Jaume I en Medicina Clínica y Salud Pública por sus contribuciones al cuidado clínico de los pacientes con enfermedades cardíacas mediante ensayos clínicos seminales para tratar la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca.

"ERRADICAR LOS FRENOS" DEL PROGRESO

El presidente de la Fundación Premios Rei Jaume I, Vicente Boluda, ha recalcado que estos premios son "el gran legado" que el profesor Santiago Grisolía y escenifican la unión de la ciencia, la investigación y la empresa". "En la conjunción de las cuatro disciplinas está depositado el progreso de nuestra sociedad y el futuro de las siguientes generaciones", ha subrayado.

Boluda ha recordado que la campaña promocional de este año de los premios escogió el eslogan los 'Anti Premios Rei Jaume I' para denunciar las dificultades y obstáculos que todavía afrontan científicos, investigadores y emprendedores en España como la falta de financiación, la temporalidad crónica en los contratos o la fuga de cerebros. "Es precisamente en la erradicación de estos frenos donde se basará el despegue de nuestra ciencia, investigación y empresas", ha remarcado.

Asimismo, también se ha referido a la declaración conjunta suscrita por los jurados bajo el título 'La ciencia bajo amenaza' en la que alertaban de la "amenaza" de la desinformación y piden un "desarrollo ético" de la IA.

Boluda ha pedido "normas éticas que conviertan a la IA en una herramienta de gran utilidad que fomente la creatividad y la comunicación entre los seres humanos en lugar de un instrumento malévolo de dominación que destruya valores que hacen que merezca la pena vivir en nuestras sociedades".

LLORCA

Por su parte, el presidente de la Generalitat ha dado la enhorabuena a los premiados. "Junto a los de las ediciones anteriores, se convierten desde hoy en portavoces vivos de una declaración colectiva de los valores que nos tienen que definir como pueblo. Una declaración que proclama que la investigación y el conocimiento son la mejor inversión y que la cooperación entre instituciones, empresas y sociedad es la vía para afrontar los retos del futuro", ha expuesto.

En esta línea, Llorca ha subrayado el compromiso de la Generalitat de "seguir incrementando los recursos destinados a I+D+i, de reforzar la colaboración público-privada y de atraer talento internacional, a la vez que potenciamos el nuestro".

"Queremos que la Comunitat Valenciana sea un polo de innovación y desarrollo científico, capaz de competir en todo el mundo, y que nuestros investigadores y emprendedores encuentren aquí oportunidades para desarrollar su carrera", ha añadido.

Pérez Llorca ha destacado que la inversión en I+D+i en España desde finales de los 80 hasta la actualidad, ha pasado del 0,5% del PIB al 1,5%, "acercándose cada vez más a la media europea del 2,3%". Por ello, ha llamado a "seguir en esta línea, aumentando la inversión privada, mejorar la transferencia de conocimiento y seguir apostando por la formación y la atracción de talento" para llegar al 3% del PIB dedicado a la I+D+i que la UE ha fijado como objetivo.

PROTESTAS EN LOS ALREDEDORES

Durante la ceremonia, se han podido escuchar de fondo algunas pitadas porque en las calles aledañas a la plaza de Manises, donde se encuentra el Palau de la Generalitat, se han concentrado docentes para protestar por lo que entienden una falta de voluntad negociadora del Consell para llegar a un acuerdo que permita desconvocar la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana.

La presencia policial ha impedido a los manifestantes acceder hasta las inmediaciones del Palau. Los asistentes han realizado pitadas y caceroladas y han reclamado la dimisión de Llorca, así como que salga a atender al profesorado. Han coreado lemas como 'No anem a parar' (No vamos a parar), 'Som docents, no delinqüents' (Somos docentes, no delincuentes) o 'Educació pública i de qualitat' (Educación pública y de calidad).

Asimismo, han portado una pancarta que llamaba a dignificar la educación pública y un gran cartel con el rostro de la consellera de Educación, Carmen Ortí, y una muñeca de ella con unas tijeras.