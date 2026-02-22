PAZ, satélite clave para la gestión de catástrofes naturales en España, capta 236.000 imágenes en sus primeros 8 años

Imagen del satélite PAZ de las inundaciones en Toledo - HISDESAT

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El satélite español radar PAZ, operado por la compañía Hisdesat, celebra este domingo el octavo aniversario de su puesta en órbita consolidado como referente tecnológico en Europa para la observación de la Tierra.

En estos ocho años de operaciones, PAZ ha tomado 236.000 imágenes para cubrir las necesidades de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, además de proporcionar servicio a otros organismos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales.

Del total de las imágenes, un 37% responde a peticiones relacionadas con el ámbito de la defensa, mientras que el 63% restante al ámbito civil, según ha informado Hisdesat.

PAZ es un instrumento estratégico gracias a su tecnología radar (SAR), que garantiza imágenes de altísima calidad (hasta 25 centímetros de resolución) en las circunstancias más adversas: tanto si es de día como de noche y con independencia de las condiciones climatológicas.

Sus imágenes son cruciales para gestionar riesgos y emergencias, evaluar catástrofes, supervisar actividades medioambientales, controlar las infraestructuras críticas o vigilar el tráfico marítimo, entre otras muchas aplicaciones.

Durante 2025 el satélite PAZ estuvo especialmente activo en las inundaciones de Talavera de la Reina (Toledo), en los incendios que asolaron diferentes regiones españolas, en la evaluación del impacto de la catástrofe provocada por la dana que azotó la Comunidad Valenciana, además de en la supervisión de infraestructuras críticas.

Desde el 22 de febrero de 2018, fecha de su lanzamiento, PAZ ha completado 2.922 días en órbita, y desde entonces ha efectuado casi 44.400 órbitas alrededor de la Tierra. O lo que es lo mismo: ha recorrido un total de 1.921 millones de kilómetros, lo que supondría ir y venir más de seis veces al Sol o ir y venir 2.500 veces a la Luna.

Desde que el satélite alcanzó su órbita nominal, a principios de marzo de 2018, se han efectuado más de 570 maniobras de mantenimiento orbital, para mantener al satélite dentro del estricto tubo de control. Más de 30 maniobras han sido operaciones de evasión, para evitar posibles colisiones con otros satélites u objetos espaciales.