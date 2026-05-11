Las temperaturas récord registradas coinciden con las predicciones del cambio climático

Archivo - Termómetro en la plaza Moyúa de Bilbao esta tarde. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas globales récord observadas en 2024 coincidieron con las expectativas del cambio climático causado por la humanidad, según un trabajo de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos). El estudio se publica en 'Actas de la Academia Nacional de Ciencias'.

Impulsadas por el fenómeno de El Niño de 2023/2024, en 2024 se registraron temperaturas globales récord, superando el récord anterior de 2016 en aproximadamente 0,25°C. los investigadores examinaron si las temperaturas de 2024 podían explicarse mediante simulaciones de modelos climáticos estándar.

Los autores combinaron observaciones de temperatura superficial y simulaciones climáticas multimodelos para explorar la probabilidad de récords anuales de temperatura superficial media global (TSMG) durante las últimas tres décadas. Las simulaciones de los autores incorporaron estimaciones de cambios de temperatura antropogénicos y naturales a largo plazo, así como la variabilidad climática habitual.

El análisis indicó que el récord de TSMG de 2024 tenía una probabilidad de ocurrencia de alrededor del 12%, equivalente a un evento que ocurre una vez cada ocho años. El récord anterior de TSMG de 2016 tenía una probabilidad de ocurrencia similar, de alrededor del 14%. En las últimas tres décadas, solo el récord establecido en 1998, asociado al fenómeno conocido como 'El Niño del siglo, pareció anómalo, con una probabilidad de ocurrencia de alrededor del 2,5%.

Los autores señalan que todos los récords recientes de temperatura media global de la superficie terrestre (TMGT) serían prácticamente imposibles sin el calentamiento antropogénico, y que el de 2024 representa un evento que ocurre aproximadamente una vez cada milenio. Según los autores, al considerar el calentamiento antropogénico, el récord de TMGT de 2024 deja de ser relevante.