La UCM participa en un consorcio europeo para crear una nueva generación de chips más rápidos y adaptados a la IA

La Universidad Complutense de Madrid se suma a un pionero consorcio universitario para impulsar la próxima generación de chips. - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) se ha incorporado a un consorcio europeo que busca sentar las bases de una nueva generación de chips más rápidos, eficientes y adaptados a las necesidades actuales de la Inteligencia Artificial o la computación de alto rendimiento.

Se trata de un consorcio liderado por Imec, uno de los principales centros de investigación y desarrollo en nanoelectrónica y tecnologías digitales a nivel mundial, en el que participan otros 15 grupos universitarios, ha apuntado el centro universitario en un comunicado.

El proyecto, conocido como CMOS 2.0, busca automatizar el diseño de chips y explorar nuevas arquitecturas que permitan hacerlos más rápidos, eficientes y adaptados a las necesidades actuales, como la inteligencia artificial o la computación de alto rendimiento.

Los avances que se logren en el ámbito académico podrán probarse y desarrollarse en la línea piloto NanoIC, facilitando su llegada a la industria. Además, el consorcio también abre la puerta a futuras colaboraciones en áreas como nuevos materiales o formas alternativas de computación.

EL PAPEL DE LA UCM

En este contexto, la participación de la UCM, a través de su grupo de investigación ArTeCS, se centrará en cómo organizar la memoria dentro de los chips y mejorar la forma en que los datos se mueven y se gestionan dentro de los sistemas, "un reto clave para hacer dispositivos más rápidos y con menor consumo energético", según ha destacado el centro universitario.

Con su incorporación a este consorcio, desde la Universidad Complutense han subrayado que se refuerza su papel "en la investigación europea de vanguardia" y se contribuye "al desarrollo de tecnologías que estarán en la base de los dispositivos del futuro".