Un magnate japonés cancela volar a la Luna con Starship por su retraso

Ilustración de una nave Starship en órbita lunar - DEARMOON

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Seis años después de anunciar un vuelo alrededor de la Luna con una tripulación de artistas en el cohete Starship de SpaceX, el multimillonario japonés Yusaku Maezawa cancela el proyecto.

En una serie de publicaciones en su cuenta en X , Maezawa dijo que firmó su contrato con SpaceX basándose en el supuesto de que su misión, denominada dearMoon , se lanzaría a fines de 2023. Pero el proyecto de megacohete de Elon Musk no ha pasado hasta ahora de un ensayo de vuelo orbital sin retorno.

"Es un proyecto de desarrollo, así que es lo que es, pero aún no se sabe cuándo se podrá lanzar Starship", escribió. "No puedo planificar mi futuro en esta situación y me siento terrible por hacer que los miembros de la tripulación esperen más, de ahí la difícil decisión de cancelar en este momento. Pido disculpas a aquellos que estaban emocionados por que este proyecto se hiciera realidad".

Después de un proceso de selección que atrajo a más de un millón de postulantes, Maezawa nombró a ocho artistas y comunicadores , más dos suplentes, para la tripulación a fines de 2022.

Las personas escogidas fueron Steve Aoki, conocido Dj; Tim Dodd, un youtuber estadounidense; el artista checo Yemi AD; Rhiannon Adam, fotógrafa irlandesa; el fotógrafo británico Karim Iliya; el cineasta estadounidense Brendan Hall; el actor indio Dev Joshi, y el músico de K-pop T.O.P. de Corea del Sur.