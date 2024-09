Multitud de 19 humanos -cinco mujeres- coinciden en el espacio

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nave espacial Soyuz MS-26 despegó este 11 de septiembre a las 16.23 UTC del cosmódromo de Baikonur en Kazajistán hacia la Estación Espacial Internacional.

NASA astronaut Don Pettit (@astro_pettit) and cosmonauts Alexey Ovchinin and Ivan Vagner are safely in orbit aboard the Soyuz MS-26 spacecraft after launching from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan at 12:23pm ET. Docking is set for 3:33pm later today. https://t.co/DRj5h0DfV9 pic.twitter.com/QUtFdrnc9o