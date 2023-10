Primeras imágenes de las muestras traídas del asteroide Bennu por la NASA

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La NASA presentó en público este 11 de octubre las primeras imágenes de las muestras de asteroide recolectadas en el asteroide Bennu y traídas a la Tierra por la misión OSIRIS-REx.

El equipo científico de la misión OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security - Regolith Explorer) de la agencia ha presentado los resultados de un análisis inicial de la muestra, que aterrizó el domingo 24 de septiembre en el desierto de Utah tras un viaje de regreso de casi tres años y que fue trasladada al Centro Johnson de la NASA para su extracción.

Entre los hallazgos presentes en las muestras figuran fibras de arcilla que contienen agua, placas de minerales sulfurados, esferas con tamaño de frambuesa formadas por óxido de hierro, así como plaquetas de ese mismo material.

Científicos de todo el mundo estudiarán los fragmentos de asteroide para reunir pistas sobre el origen del sistema solar y cómo pudo haber comenzado la vida en la Tierra.

Here they are. These bits of ancient space rock may hold clues to how the rocky planets—including our own—formed. Scientists worldwide will study the #OSIRISREx sample for generations to come to get answers on where we come from. pic.twitter.com/2yN2cs36gQ