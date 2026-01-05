La astronauta Adenot volará a la Estación Espacial Internacional en la misión Epsilon: "La exploración no tiene género"

Archivo - El astronauta Pablo Álvarez Fernández unto a sus compañeros Sophie Adenot, Rosemary Coogan, Raphaël Liégeois y Marco Sieber - ESA – A. CONIGLI - Archivo

La astronauta francesa de la Agencia Espacial Europea (ESA) Sophie Adenot ha presentado este lunes la misión Epsilon, con la que viajará a la Estación Espacial Internacional a mediados del mes de febrero.

"La exploración no tiene género", ha señalado Adenot en rueda de prensa desde el Centro Europeo de Astronautas (EAC) de la ESA en Colonia (Alemania), en el que ha sido su último acto mediático en Europa antes de su lanzamiento a la Estación Espacial Internacional.

La astronauta ha explicado que las cosas "han cambiado mucho" en los últimos 30 años y ha asegurado que, durante todo su entrenamiento, incluso durante la selección y antes, nunca ha sentido una diferencia por el hecho de ser mujer: "Simplemente soy una astronauta que se entrena".

"Hoy, sinceramente, no vemos la diferencia. Por supuesto que vemos la diferencia porque cada ser humano es diferente fisiológicamente. Hay diferencias a escala individual", ha añadido.

Para la astronauta de la ESA es importante que haya mujeres astronautas porque son "el 50% de la población". "Así que, ¿por qué no ser el 50% de los exploradores?", se ha pregutnado.

"Cuando era niña, si quería hacer algo nunca tenía la sensación de que no podía hacerlo por ser mujer. Estoy muy agradecida a todas estas mujeres pioneras que abrieron nuevos caminos para nosotros", ha subrayado.

En este punto, ha recalcado que para ella "se volvió natural hacer todas estas actividades", por lo que ha dado las gracias a todas las mujeres "que hicieron el trabajo antes para abrir nuevos caminos". "No estamos en tiempos pioneros de las mujeres, el camino está abierto, podemos hacer exploración y no hay límites para imponerle a cualquier mujer o niña que tenga un sueño", ha zanjado.

Respecto a su corto entrenamiento para la misión, de ocho meses, Adenot ha recordado que "fue intenso" y que sus entrenadores estaban preocupados por ella por el esfuerzo que iba a suponer. "Hicieron su trabajo, tuvieron que tomar decisiones y priorizar algunos de los entrenamientos", ha dicho en referencia a sus entrenadores.

"ME PREPARARON PARA REPRESENTAR A LA HUMANIDAD EN EL ESPACIO"

"No me entrenaron simplemente para operar sistemas. Me prepararon para vivir, trabajar y representar a la humanidad en el espacio. Y mientras preparaba para volar a la Estación Espacial Internacional durante ocho meses, me preparé para vivir y representar a la humanidad. Lo hago con gran orgullo y responsabilidad. Ser astronauta francesa y europea es un honor, lo llevo con gratitud y humildad", ha manifestado.

La astronauta ha apuntado que la exploración "conecta ciencia, economía, tecnología, educación y diplomacia y fortalece la cooperación internacional". "El deseo de explorar es algo profundamente humano, el deseo de entender y de ir más allá de lo que parece posible, y al mismo tiempo es un motor muy poderoso para la innovación", ha comentado.

Adenot eligió el nombre Epsilon para su primera misión, en respuesta al poder de las contribuciones pequeñas pero impactantes, y a cómo muchas partes se unen para formar un todo.

Durante Epsilon, llevará a cabo una amplia serie de tareas en la Estación Espacial Internacional, entre las que se incluyen experimentos científicos dirigidos por Europa, investigación médica, apoyo a la observación de la Tierra y contribución a las operaciones y el mantenimiento de la Estación.

Sophie Adenot será la primera astronauta en viajar al espacio de la promoción de 2022, de la que forma parte el español Pablo Álvarez, junto con el que se graduó como astronauta el 22 de abril de 2024 con sus compañeros Rosemary Coogan, Raphaël Liégeois y Marco Sieber tras completar con éxito la formación básica en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia (Alemania).

También concluyó un año de entrenamiento básico de astronautas la australiana Katherine Bennell-Pegg, quien se entrenó junto a los europeos y se graduó con la promoción de 2022.

BIOGRAFÍA

Sophie Adenot (1982) estudió entre 2001 y 2003 ingeniería y se graduó en ISAE-SUPAERO en Toulouse (Francia) donde se especializó en dinámica de vuelo de naves espaciales y aeronaves. Posteriormente, en 2004, completó una Maestría en Ciencias en Ingeniería de Factores Humanos en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) en Boston (Estados (Unidos). Formó parte del 'Laboratorio Hombre-Vehículo' y su tesis de maestría se centró en investigar cómo el sistema vestibular se adapta a la gravedad artificial para diseñar un entrenamiento de centrifugación para astronautas.

En 2005, se unió a la Fuerza Aérea Francesa para su entrenamiento militar básico y entrenamiento inicial de vuelo para convertirse en piloto de helicóptero. En 2018, se graduó con honores como piloto de pruebas de helicópteros en la Escuela de Pilotos de Pruebas Empire de Boscombe Down (Reino Unido). Recibió el trofeo Mac Kenna y el Escudo Patuxtent.

Además de su lengua materna, el francés, la astronauta francesa habla inglés con fluidez. También habla alemán y ruso, y tiene nociones de español.

Después de completar su maestría en 2004, trabajó como ingeniera de investigación de diseño de cabinas de helicópteros en Airbus Helicopter en Marignane (Francia) durante un año. Entre 2008 y 2012, fue piloto de búsqueda y rescate en la base aérea de Cazaux y participó en varios vuelos de rescate en entornos desérticos y hostiles.

Luego se unió al Escuadrón de Transporte de Alta Autoridad en Villacoublay y sirvió como líder de vuelo de formación y capitana de misión de 2012 a 2017.

Entre 2019 y 2022, trabajó como piloto de pruebas experimental de helicópteros en el Centro de Pruebas de Vuelo de Cazaux con la DGA (Dirección General de Armamento, la Dirección General de Armamento). Ha acumulado 3.000 horas de vuelo y ha volado en 22 tipos diferentes de helicópteros. También posee una licencia militar de paracaidista, una licencia de piloto de avioneta y una licencia de piloto de planeador.

Sophie Adenot recibió la Orden Nacional del Mérito de Francia (Chevalier) en 2022 y la medalla de la Asamblea Nacional Francesa en honor a sus acciones como embajadora inspiradora de la igualdad de género en las ciencias en 2021. Fue distinguida como Joven Líder por la Fundación Franco-Americana en 2020.

Tiene quince años de experiencia impartiendo conferencias de divulgación científica y como voluntaria en charlas motivacionales y actividades de divulgación pública para niños.

Además, practica varios deportes de aventura al aire libre, especialmente deportes de montaña (esquí, ciclismo de montaña); y es profesora de yoga certificada, tiene licencia de buceo y es paracaidista profesional. Sus otros intereses incluyen la lectura, los viajes y la música clásica.

En noviembre de 2022, fue seleccionada como candidata a astronauta de la ESA. Comenzó su programa de entrenamiento básico de un año en abril de 2023 y obtuvo la certificación de astronauta en el Centro Europeo de Astronautas de la ESA el 22 de abril de 2024, lo que la habilita para vuelos espaciales.