El astronauta Pablo Álvarez defiende la Agencia Espacial Española: "Es un paso adelante en el sector aeroespacial"

Asegura que para ser astronauta "no tienes que ser un genio en Matemáticas o Física": "Tienes que ser versátil y polifacético"

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El astronauta español Pablo Álvarez Fernández (León, 1988) seleccionado por la Agencia Espacial Europea (ESA) ha defendido la creación de la Agencia Espacial Española, cuya sede se encuentra en Sevilla.

"Me parece un paso adelante en el sector espacial", ha señalado en una entrevista a Europa Press el astronauta español, que comenzó su formación el pasado 3 de abril en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia donde deberá completar un entrenamiento de doce meses.

Para Pablo Álvarez, era "necesario que se unificara la política espacial española en un único organismo, en vez de tenerlo dividido entre múltiples ministerios, el CDTI y el INTA". "Hay otros país de nuestro entorno como Italia, Francia, Alemania, Reino Unido o Polonia que están en la ESA y tienen agencia propia", apostilla.

Con motivo de la celebración anticipada de elecciones generales y la formación de un nuevo Gobierno, el leonés reclama una mayor inversión en ciencia porque "es invertir en futuro, genera empleos, genera riqueza a largo plazo y mejora la vida de todos".

Así las cosas, pone en valor que en España "hay muchos y muy buenos investigadores, pero es necesario que puedan tener unas condiciones laborales adecuadas, acceso a la financiación y reducir las barreras burocráticas para que se puedan dedicar a investigar y no a gestionar documentación".

PONERSE AL NIVEL EUROPEO DE INVERSIÓN EN I+D

En este contexto, Álvarez recuerda que en 2022 España invirtió un 1,5 de su Producto Interior Bruto en I+D, mientras que Alemania invirtió alrededor del 3% y la media en la Unión Europea es de un 2,3%. "Creo que es importante ponernos al nivel del resto de Europa", advierte.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que el ser humano viaje a Marte en 2040, el astronauta incide en la importancia de poner metas "relativamente complejas y que supongan un reto científico y tecnológico".

No obstante, avisa de que hay que "ir cumpliendo hitos poco a poco". "Y, sobre todo tenemos mucho que aprender en la Luna antes de ir mas allá, el reto es inmenso. Yo estaría encantado, siempre que técnicamente fuera posible y que el plan en ese viaje fuera volver a la tierra ¡Pero solo llevo tres meses de entrenamiento!", indica en referencia a la posibilidad de que él viajara al planeta rojo.

PREPARARSE PARA VIAJAR AL ESPACIO A PARTIR DE 2026

El primer astronauta de la generación de Pablo Álvarez volará al espacio a comienzos de 2026. Por el momento, está previsto que las misiones del español y sus compañeros sean a la Estación Espacial Internacional y con una duración estimada de seis meses.

Álvarez considera que lo "más importante" de estas misiones "es el retorno científico", por lo que su misión soñada sería una en la que contribuir a "encontrar la cura de alguna enfermedad o mejorar las condiciones de los que la sufren" y muchos de los experimentos en la Estación Espacial Internacional "van en esa dirección".

Un viaje al espacio tiene, según explica el astronauta de la ESA, "múltiples caras", ya que hay una parte tecnológica y científica, una de divulgación y otra de exploración y aventura. "¡Pero nada puede

superar la experiencia de ver la Tierra desde el espacio!", remarca.

Sobre la relación con sus compañeros y los campos en los que despunta respecto a ellos, Álvarez precisa que "todo el mundo es tan bueno que es extremadamente difícil destacar en algo". "Pero lo más importante no es destacar en algo, lo mas importante es no tener ninguna debilidad manifiesta o algo que se te de excepcionalmente mal, y eso es lo que han buscado en todas las pruebas del proceso. No tienes que ser un genio en Matemáticas, Física o en multitarea, tienes que ser versátil y polifacético", afirma.

"Nos llevamos genial y, lejos de lo que se pueda pensar o de la imagen típica que tenemos de los astronautas, el ambiente no es para nada competitivo. Ayuda saber que en principio todos vamos a volar y que el orden no necesariamente depende de quién es mejor en una u otra actividad. ¡Además son todos personas excepcionales!", celebra.

LA COMIDA ESPACIAL "NO ES TAN TERRIBLE COMO MUCHA GENTE IMAGINA"

En sus casi tres meses de formación, el astronauta ya ha recibido "algunas nociones básicas" de nutrición espacial. "La comida espacial ha mejorado mucho en los últimos años y, aunque voy a echar de menos muchas cosas de la Tierra, no es tan terrible como mucha gente se imagina", comenta.

Debido a los cambios que hay en el metabolismo humano en el espacio, Álvarez resalta la importancia de "mantener una dieta equilibrada, tomar los suplementos adecuados en caso de que sea necesario y, no menos importante, la parte social y poder sentarse en una mesa a comer con los compañeros de expedición".

Un astronauta, según indica el español, "tiene que dominar muchas disciplinas", por lo que durante el primer año en Colonia deben recibir una formación genérica en todas ellas y que todos se pongan "al mismo ritmo en todo" ya que cada uno tienen experiencias muy distintas, como pilotos, ingenieros o médicos.

Entre otras cosas, ha tenido clases de Medicina, Historia de los Vuelos Tripulados, Biología, Desempeño Humano, Fisiología, Psicología de los vuelos espaciales, Fotografía y algunas disciplinas más prácticas como submarinismo para prepararse para el entrenamiento de actividades extravehiculares en el futuro. "También es muy importante la preparación física", concreta.

SACAR SANGRE, HACER SUBMARINISMO O UNA CLASE DE PSICOLOGÍA

Lo más complicado de la formación en la ESA para el astronauta español "es gestionar la cantidad de información de distintas materias" que tienen que dominar. "Puede ser que en el mismo día te toque aprender a sacar sangre, hacer submarinismo, ir a una clase sobre estaciones espaciales y acabar con una clase de psicología. Y sí, ¡también tenemos exámenes!", señala.

En caso de que lo necesiten, los astronautas también disponen de apoyo psicológico y, una vez que tengan una misión asignada, repiten todos los procedimientos de emergencia "una y otra vez" para que el día que tengan que volar les parezca "un día más en la oficina".

A pesar de la formación intensa que está recibiendo, el español tiene tiempo para desconectar y dedicar tiempo al ocio, por lo que ya ha podido explorar Colonia y sus alrededores y está planeando alguna escapada a Picos de Europa. "Hay tiempo para todo, también es importante mantener un balance entre tu vida privada y profesional", destaca.

En referencia a la utilización de la Inteligencia Artificial en el sector aeroespacial, el astronauta ha subrayado que esta tecnología "viene para quedarse y va a tener impacto en todos los sectores", por lo que el aeroespacial "no es ajeno a ello": "Desde su impacto en la parte más industrial, vehículos autónomos, sistemas de seguridad mejorados, control del tráfico aéreo y espacial...".

Sin embargo, de momento no han recibido ninguna formación específica en Inteligencia Artificial, pero Álvarez prevé que "seguro que también tiene un impacto" en el desarrollo de su carrera.