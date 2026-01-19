Sierra afectada por un incendio forestal - Carlos Castro - Europa Press

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Según datos del Real Instituto Neerlandés de Investigación Marina (Países Bajos) el calentamiento global y las emisiones de CO2 hace 56 millones de años provocaron incendios forestales masivos y erosión del suelo.

Como se expone en un trabajo, publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', hace 56 millones de años, la Tierra ya era cálida. "Como resultado, había abundante vegetación, incluso en latitudes altas. Esto significa que se almacenó mucho carbono, por ejemplo, en vastos bosques de coníferas", expone la autora y bióloga Mei Nelissen, quien realiza su doctorado en el NIOZ y la Universidad de Utrecht (Países Bajos).

Para este trabajo, se analizaron polen y esporas en sedimentos claramente estratificados que se extrajeron del fondo marino del mar de Noruega en 2021. Estos hallazgos revelaron información única y detallada, incluso por estación, sobre lo que ocurrió cuando la Tierra se calentó cinco grados en un corto período de tiempo hace esos 56 millones de años.

Según Nelissen: "Pudimos observar que, en un máximo de 300 años desde el inicio del aumento explosivo de CO2, la vegetación predominantemente de coníferas desapareció en el sitio estudiado y aparecieron numerosos helechos. Los ecosistemas terrestres se vieron alterados durante miles de años; un aumento de carbón vegetal indica que hubo más incendios forestales. Un aumento de minerales arcillosos en el sedimento marino también indica que secciones enteras de tierra fueron arrastradas al mar debido a la erosión". Gracias a las capas excepcionalmente bien definidas en el sedimento, incluso por temporada, los investigadores pudieron demostrar por primera vez la rapidez con la que los árboles y las plantas responden a las perturbaciones.

Ya se sabía más sobre el importante impacto en el mar, apunta Nelissen. "En los núcleos de perforación de las profundidades marinas, por ejemplo, observamos que de repente desaparece el carbonato de calcio, porque el agua de mar se acidificó rápidamente debido a todo el CO2 que absorbió. Esto hizo que el agua fuera demasiado ácida para que los organismos formaran esqueletos o conchas de carbonato de calcio".

Cabe recordar que, el período de hace unos 56 millones de años se conoce como el Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno (MPTE ). Ya era cálido y, de repente, se volvió aún más cálido. "Se desconoce la causa; probablemente se trate de una combinación de factores. Los hidratos de metano en el lecho marino se volvieron inestables debido al calor, lo que provocó emisiones de metano. También hubo mucha actividad volcánica durante ese período", apuntan los autores.

Actualmente, el cambio climático se debe principalmente a la quema de combustibles fósiles. "Hoy en día, las emisiones de CO2 son entre dos y diez veces más rápidas que en el MPTE, pero la tasa de aumento de las concentraciones de CO2 en la atmósfera en ese momento se acerca más al aumento causado por las emisiones humanas. En términos geológicos, tal tasa no tiene precedentes".

Es importante conocer las consecuencias que la alteración del ciclo del carbono y el calentamiento tuvieron en aquel momento, ya que podemos deducir lo que nos espera si el rápido calentamiento actual continúa, escriben los investigadores. Ya estamos viendo más incendios forestales, pero también prevemos fenómenos meteorológicos más extremos, con lluvias más intensas, inundaciones y sequías. "Debemos tomar esto en serio. Nuestros resultados coinciden con los hallazgos de otros investigadores en otras áreas. Ahora sabemos que los ecosistemas terrestres pueden responder rápida y drásticamente al cambio climático. El carbono liberado a la atmósfera por las perturbaciones terrestres, como los incendios y la erosión del suelo, puede agravar aún más el calentamiento global", insiste Nelissen.