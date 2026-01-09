La comunidad botánica española describe 80 especies nuevas en 2024 y 2025

Descritas 80 nuevas especies botánicas - REAL JARDÍN BOTÁNICO

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad botánica española ha descrito 80 especies nuevas en 2024 y 2025 y mantiene una posición destacada en el panorama científico internacional gracias a la intensa actividad investigadora desarrollada por los miembros de la Sociedad Botánica Española (SEBOT), según ha informado el Real Jardín Botánico.

Con cerca de un millar de personas asociadas y un crecimiento sostenido, la SEBOT agrupa a profesionales altamente cualificados que constituyen una red de colaboración con proyección internacional. El compromiso científico de la SEBOT se refleja en una actividad constante de estudio y documentación de la biodiversidad vegetal.

La descripción de especies constituye una de las piedras angulares de la biología, al ser la especie la unidad sobre la que se construye nuestro conocimiento de la biodiversidad y una de las formas básicas de transferir el conocimiento biológico a la sociedad.

Saber cuántas especies existen, cuáles son sus características y cuál es su distribución geográfica resulta imprescindible para diseñar estrategias eficaces de conservación, especialmente en el actual contexto de cambio global y pérdida acelerada de biodiversidad, así como para identificar los potenciales recursos genéticos que estas especies atesoran.

Sin una base taxonómica sólida, cualquier esfuerzo de gestión o protección carece de fundamentos científicos suficientes y puede resultar baldío o incluso contraproducente.

En este contexto, durante 2024 y 2025, los miembros de la SEBOT han reportado un total de 80 especies vegetales nuevas para la ciencia, entre las que no solo hay plantas con flores, sino también helechos y hasta diez briófitos (musgos y afines).

Los listados los lideran el género de juncias Carex, con 24 especies, y la familia de las malváceas, con 13 especies. Además, dos de estas especies, Castrila latens e Inaguochloa pajonalensis, representan además géneros nuevos, el rango de la clasificación biológica por encima de la especie.

De ese número total, 19 de ellas, casi un 25%, han sido descritas por los investigadores del Real Jardín Botánico-CSIC José Luis Fernández Alonso, que ha descubierto en estos dos últimos años 14 especies; Pablo Vargas, que ha descrito tres especies nuevas; y Jesús Muñoz, que ha descubierto una nueva especie. A ellos se suma la investigadora Ricarda Riina que ha descrito una nueva especie.