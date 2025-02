Pide a los terraplanistas que no crean en esa teoría: "Creedme que no es plana. Nuestro planeta es esférico y azul"

Defiende "democratizar el acceso espacio" para dotar a la ciencia de valiosa información que aprovechará en un futuro la humanidad

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El aventurero y presentador Jesús Calleja ha asegurado, tras su viaje al espacio, que si aquellas personas "que mandan" tuvieran la oportunidad de experimentar lo que él ha vivido dentro de la nave, se evaporarían todas "esas mierdas" geopolíticas y conflictos en los que está inmerso el mundo.

Así se ha expresado Calleja durante su rueda de prensa después de volver a la tierra tras emprender la misión NS-30 que le ha llevado al espacio a bordo de la nave New Shepard de la compañía Blue Origin, convirtiéndose en el tercer español en emprender esta aventura.

Calleja ha calificado esta experiencia, con la que soñaba desde niño, como la más "extraordinaria" que ha vivido. "No te puedes hacer una idea de lo que es ver el planeta Tierra desde ahí arriba. Es algo que supera cualquier cosa que me hubiera imaginado. Tenemos algo que es tan extraordinario que, si no lo ves, es imposible contarlo", ha manifestado.

Eso sí, el aventurero ha recalcado que este viaje ha sido para ir a "currar", con un "plan de comunicación extraordinario" entre Mediaset y la plataforma Prime Video, que se podrá ver en 201 países y "muchísimos idiomas", ha señalado.

"Al final es una pequeña historia de la comunicación, y especialmente de la televisión, porque es la primera vez en la historia que se hace televisión en el espacio. Por lo tanto, ya hemos conseguido ese éxito, y yo me he salido con la mía, y me he ido al espacio, que ha superado por mucho cualquier expectativa que tenía", ha reiterado.

MENSAJE A LOS TERRAPLANISTAS

Con mucho respeto, Calleja ha lanzado un mensaje a todas aquellas personas que creen en la teoría terraplanista. "No es cierto. No creáis esto", ha dicho de forma rotunda, argumentando que las dimensiones planetarias son tan grandes que no se ve la curvatura aunque no significa que no exista.

"La curvatura por supuesto que existe y nuestro planeta es esférico, azul y, que sepamos, es el único lugar con vida y aquí vive la humanidad. Este planeta es nuestra casa que tenemos que cuidar", ha defendido.

Además, el presentador ha contado que estando en lo más alto la tierra se ve con un azul "tan extraordinariamente intenso" que parece "flúor" y el universo presenta un color negro que "no existe en La Tierra".

DEMOCRATIZAR EL ESPACIO

Durante su intervención, Calleja se ha mostrado a favor de "democratizar el acceso al espacio" y ha animado a todo aquel que pueda permitirse pagar un billete para visitar el espacio que lo haga.

En su opinión, aquellos que se pagan el billete "están regalando a la ciencia información valiosísima" que luego aprovechará la humanidad, ha dicho, sin tener que destruir el planeta.

De hecho, ha detallado que la nave en la que ha ido el equipo de expertos se reutiliza el 99%, y que ya lleva 15 vuelos. Además, ha continuado, el combustible se extrae del agua en forma de oxígeno e hidrógeno, se separa, y luego se combustiona, por lo que se trata de una forma de transporte con una sostenibilidad "absolutamente perfecta", ha dicho.

"Eso me parece tan audaz que ojalá que haya más gente que se pague su billete e invierta el dinero en esto y no en otras cosas", ha reivindicado.