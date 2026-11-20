Ayara Kamala Resort & Spa, un remanso de intimidad enclavado en la prestigiosa costa de Kamala, en Phuket, ha presentado oficialmente su renovado posicionamiento de marca, señalando el inicio de una nueva era en el lujo boutique de wellness tailandés. Arraigado en más de tres décadas de legado arquitectónico en villas tailandesas, este revitalizado oasis es un refugio en el que convergen la privacidad en primera línea de costa, la artesanía genuina y el bienestar holístico

Tailandia, 20 de noviembre de 2026.- Diseñado para exigentes viajeros regionales e internacionales que buscan descansar del ritmo de vida acelerado, la renovada filosofía de Ayara Kamala abraza el lujo regenerador, la inmersión consciente y la resonancia cultural. Con vistas al Mar de Andamán, a lo largo de la exclusiva "Millionaire’s Mile" de Phuket, este complejo combina a la perfección la tradicional hospitalidad tailandesa con el lujo contemporáneo.

La identidad de Ayara Kamala radica en un profundo vínculo con el lugar y los ancestros. Inspirado en su nombre —"Ayara", que evoca al noble elefante, un venerado símbolo tailandés de serenidad, sabiduría y fortaleza—, este complejo es sinónimo de imperecedera veneración hacia la naturaleza y de equilibrio consciente.

Fruto de un legado familiar de más de 30 años en restauración arquitectónica y construcción artesanal de villas tailandesas, Ayara Kamala incorpora carpintería de acabado manual y motivos inspirados en elefantes. Inmersas en la exuberante vegetación tropical, sus residencias ofrecen intimidad, amplias terrazas privadas y vistas panorámicas al océano.

En respuesta a los viajeros de lujo de todo el mundo que priorizan el bienestar emocional y los viajes con propósito, Ayara Kamala amplía su enfoque del bienestar más allá de los tratamientos de spa tradicionales para ofrecer una regeneradora experiencia de estilo de vida:

• Tradicionales tratamientos de salud tailandeses en Ratana Spa: terapias que combinan antiguas filosofías sanadoras tailandesas, ingredientes botánicos locales orgánicos, así como técnicas de respiración meditativas para restablecer el equilibrio energético.

• Cena costera en el restaurante The Cradle: auténticos sabores del sur de Tailandia, productos locales de temporada, clases magistrales de cocina personalizadas, e íntimo ambiente junto al acantilado con vistas a la bahía de Kamala.

• Cena tradicional en The Ayara Parlour: un entorno de espléndida inspiración tailandesa, con imponentes vistas de la puesta de sol sobre la bahía de Kamala, en el que se ofrece un selecto té de la tarde e íntimas experiencias gastronómicas. El menú es una celebración de genuinos sabores locales y de clásicos platos tailandeses, incorporando hierbas e ingredientes locales junto con una selección cuidadosamente elaborada de platos internacionales populares, cada uno de ellos preparado con esmero y un toque especial.

• Celebraciones y "slow living" conscientes: clases privadas de yoga al amanecer, terapia de sonido contemplativa, bodas personalizadas e hitos privados.

"Ayara Kamala siempre ha sido un refugio caracterizado por su legado de autenticidad y su genuina tranquilidad", afirma Veerasak Siriwangsanti, director general de Ayara Kamala Resort & Spa. "Esta nueva era rinde tributo a nuestros sólidos 30 años de construcción artesanal, satisfaciendo al mismo tiempo las expectativas de los viajeros de lujo contemporáneos. Hoy en día, el verdadero lujo tiene que ver con la regeneración, los espacios y la autenticidad. Estamos deseando dar la bienvenida a los huéspedes, quienes redescubrirán un refugio con carácter propio donde la hospitalidad tailandesa y la vida consciente se dan la mano".

Para obtener más información sobre Ayara Kamala o explorar las próximas oportunidades mediáticas, visitar www.ayarakamalaresort.com

Contacto

Nombre contacto: Bam Lalipat

Descripción contacto: Midas PR, en nombre de Ayara Kamala Resort & Spa

Teléfono de contacto: +66 647 8242