100 empresas acuden mañana a la UPV para ofrecer oportunidades laborales a estudiantes y titulados

El Vicerrectorado de Empleo y Formación Permanente de la UPV ha tomado la decisión de llevar a cabo este encuentro que fomenta el empleo juvenil de calidad después de la cancelación de la XXII edición del Foro de Empleo que tuvo lugar el pasado mes de mayo

Valencia, 23 de octubre de 2024.- El Vicerrectorado de Empleo y Formación Permanente de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha organizado un encuentro de 100 importantes empresas con estudiantes y titulados de la UPV con el fin de fomentar la inserción laboral de estos jóvenes.



Mañana en el pabellón polideportivo de la UPV, entre las 10.00 y las 13.30 y entre las 15.30 y las 17.30, representantes de los departamentos de recursos humanos de estas empresas podrán conocer y entrevistar a los jóvenes de la UPV con el fin de incorporarlos a sus plantillas. Se trata de una gran oportunidad para continuar estrechando los lazos colaborativos entre empresas y el ámbito universitario que tantos beneficios reporta a ambos. Sin duda, este encuentro permite a los jóvenes matriculados y titulados de la UPV una oportunidad para conocer de primera mano la situación del mercado laboral a través de las oportunidades que se ofrecen.



"El empleo juvenil de calidad es para la UPV un eje fundamental sobre el que giran muchas de las actividades que organizamos porque creemos que con actividades de este tipo damos una óptima solución a necesidades inmediatas tanto de empresas como de nuestros jóvenes. Pero no olvidamos que este eje fundamental del empleo pivota sobre uno de los pilares estratégicos de nuestra institución que es el convencimiento del gran valor que aporta la colaboración entre el mundo universitario y el ámbito empresarial que no solo cubre las necesidades ambos, sino que genera mucho más valor para la sociedad en general".



Las empresas participantes en este encuentro son: Acciona, The Adecco Group, Adif, Aena, Aimplas, Airbus, Aitana, Alten, Analog Devices, Applus, Arched Design Studio, Arkas Spain, Aspor Engineering, Becsa Simetría, Bollo Natural Fruit, Caixabank Tech, Capgemini, Caruana, CCOO País Valencià, Celestica, Csif, Clásica Urbana, Colegio Ingenieros Industriales Comunitat Valenciana, Colegio de Economistas de Valencia, Delegación de Alumnos UPV, Ministerio de Defensa, Deloitte, Dragados, T, Edicom, Edicover, Edwards Lifesciences, El Corte Inglés, Grupo Elecnor, Femeval, Fermax, Ferrovial, Ford, Granja Rinya, Forvia Faurecia, Incliva VLC, Servipoli, GFT, GH Group Induction, Global Omnium, Idrica, Gmv, Grefusa, Altadia, Grupo Bertolín, Grupo Gimeno, Grupo Pavasal, Grupo Segura, Guerola Construcción, Hidraqua, Horse, Huhtamaki, Idom, Importaco, Ineco, Intetum, Infoverity, Intercon, Instituto Tecnológico de la Energía, Itera, Izertis, Jones Engineering, Kamax, Kirleo, Labora Generalitat Valenciana, Straben.NRW, Maf Roda, Mahle, Maibornwolff, Management Solutions, Mecalux, Mercadona IT, Minsait, Motherson, NTT Data, Nunsys, Sothis, Odoo, Openline, Órbita Ingeniería, Panamar Bakery Group, Power Electronics, Prosodie, Prosolia Energy, PwC, Rover, Rts, S2Grupo, Schneider Electric, Seat, Sollers Consulting, Sopra Steria, Tejas Borja, Torrecid, Typsa, UGT, Urbamed, Versa Design, Vestel Ingenieros, Vicerrectorado de Investigación de la Universitat Politécnica de València, Vilor, Work in Denmark, Gr Always On.







