El 25% de los CEOs tiene dislexia: por qué este evento empresarial apostó por hacerlo visible

Madrid, 14 de mayo

Uno de cada cuatro directivos tiene dislexia, pero pocos lo reconocen. Según el dato de Cognizant, la falta de espacios seguros hace que muchos líderes neurodivergentes oculten su diferencia. En un mundo que presume de inclusión, la neurodiversidad sigue siendo la gran olvidada en las empresas. Para cambiar esta realidad, Abraza la Sonrisa Business ON reunió en Madrid a referentes del mundo empresarial y social en un evento adaptado sensorialmente y diseñado para inspirar otro modelo de liderazgo

El pasado viernes 9 de mayo tuvo lugar en el espacio Day One de La Caixa en la calle Juan Bravo, 3, el evento Business ON, impulsado por la ONG Educonstellation y organizado por Inneva Pharma, con el objetivo de generar un diálogo urgente sobre la inclusión de personas neurodivergentes en el ámbito empresarial y directivo.



Con datos tan impactantes como que el 25% de los CEO tiene dislexia (Cognizant) o que el 80% de los adultos autistas en Europa no tiene empleo (Eurofins), el evento se convirtió en una llamada a la acción: las empresas no pueden seguir desperdiciando talento.



"Eventos como estos son puentes para unir mundos aún desconectados: negocios y neurodiversidad", afirmó el Dr. Abraham B. Arenas, doctor cum laude en pedagogía de la neurodiversidad y cocreador del evento, junto al periodista y comunicador Alberto Fernández, quien añadió:



"La humanidad da pasos de gigante para igualar a las personas en sexo, raza o clase social. Es hora de igualarnos por nuestra neurodiversidad. Porque todos sentimos, pensamos y vivimos de forma única. En la diferencia está la clave del respeto".



La jornada ofreció seis ponencias de alto impacto que mezclaron visión estratégica, vulnerabilidad y nuevas formas de liderazgo:



• Sergio Goula, autor de tres libros y fundador de Cura de Fobias: 'Del caos al equilibrio: el método que transforma miedos en poder'.



• Daniel Sanchidrián, productor audiovisual: 'Del área pequeña al gran plano: cómo crear un espacio seguro donde todos brillan'.



• Laura Gabriel, desbloqueadora y mentora de negocios conscientes: 'El pack felicidad que me estaba matando (y casi lo consigue)'.



• Valerio García, mentor de empresarios y fundador de Familias Empresarias: 'Familias que piensan mejor: la IA que conecta valores, emociones y visión de futuro'.



• Carlos Fernández [CAFE], conferencista internacional: 'Cambiar para ganar'.



• David Cortes-Russell, economista y fundador de la Academia de Inversiones Conscientes: 'Tu relación con el dinero, esa carrera de fondo que puede tener una buena meta'.



El evento, además, fue adaptado sensorialmente a las necesidades neurodivergentes: desde ajustes en el sonido y la iluminación, hasta la creación de espacios de regulación para personas con alta sensibilidad, junto a vídeos, señalética clara e incluso profesionales identificados para dar una bienvenida personalizada. Un modelo de accesibilidad real que demuestra cómo la inclusión y el respeto es también una cuestión de diseño. El evento acabó con la entrega, tanto a los participantes como a los organizadores, del premio "ALS Agente del cambio".



Business ON forma parte de la plataforma de comunicación "Abraza la sonrisa" de la ONG Educonstellation, cuyo enfoque 360º combina eventos en vivo con programas de televisión, radio, directos en redes sociales y una futura gira teatral. Este enfoque busca sensibilizar a la sociedad y formar a líderes y ciudadanos desde la empatía y la diferencia.



Las ponencias completas ya están disponibles en el canal de YouTube de Abraza la Sonrisa.

